X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পঞ্চগড়ে ছুরিকাঘাতে ছাত্রদল কর্মী নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১১আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১১
নিহত জাবেদ রহমান জয়

পঞ্চগড়ে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে এক ছাত্রদল কর্মী নিহত হয়েছেন। বুধবার (৬ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা শহরের সিনেমাহল মার্কেটের আলী চটপটি দোকানের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত কর্মীর নাম জাবেদ রহমান জয় (১৮)। তার বাড়ি পঞ্চগড় পৌরসভার আখেরি রোড এলাকায়। সে ওই এলাকার মৃত জহিরুল ইসলামের ছেলে। পঞ্চগড় বাজারের ফল হাটিতে একটি ফলের আড়তে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। এবার এইচএসসি পরীক্ষাও দিচ্ছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ছাত্রদল কর্মী আল আমিন এবং পারভেজের সঙ্গে জয়ের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। বুধবার দুপুরে পঞ্চগড় বাজারের টিনপট্টিতে তিন জনের মধ্যে বাগবিতণ্ডাসহ মারধরের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার পর তাদের মধ্যে মধ্যে মীমাংসা হয়েছিল। রাতে ফলের দোকান থেকে মোবাইল ফোনে জয়কে সিনেমা হল মার্কেটে ডাকা হয়। পরে আল আমিন পারভেজ ১০-১৫ জন নিয়ে তার ওপর আক্রমণ করে এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় জয়কে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রত্যক্ষদর্শী ও আশপাশের লোকজন উদ্ধার করে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হলে পথে জয় মারা যায়। তবে ওই তিন জনের সঙ্গে কী নিয়ে বা কী কারণে বাগবিতণ্ডা হয়েছিল তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

তবে বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সেই সঙ্গে আল আমিন ও পারভেজকে ধরতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে অভিযান চালাচ্ছে।

পুলিশ বলছে, শহরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনী কাজ করছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পঞ্চগড় সদর থানার ওসি আব্দুল্লা হিল জামান জানান, মামলা প্রক্রিয়াধীন। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। লাশের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। আসামিদের ধরতে যৌথ বাহিনীর অভিযান চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
সংঘর্ষছুরিকাঘাতঅপরাধছাত্রদল
সম্পর্কিত
গার্মেন্টসকর্মীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ জন গ্রেফতার
খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-জেএসএস সংঘর্ষ-গোলাগুলি, নিহত ১
সড়ক অবরোধ করে ককটেল ফাটিয়ে ডাকাতি
সর্বশেষ খবর
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর মা সিতারা চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রধান বিচারপতির শোক
বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর মা সিতারা চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রধান বিচারপতির শোক
৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাবানলের কবলে ফ্রান্স
৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাবানলের কবলে ফ্রান্স
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টে কোন গ্রুপে বাংলাদেশ?
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টে কোন গ্রুপে বাংলাদেশ?
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media