শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
পঞ্চগড়ে ছাত্রদল কর্মী খুন: সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
০৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৬আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৬
শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, ইনসেটে জাবেদ ওমর জয়

পঞ্চগড়ে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে ছাত্রদল কর্মী জয় নিহত হওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পঞ্চগড় জেলা শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়।

নিহত জাবেদ ওমর জয় (১৯) পঞ্চগড় পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাতন ক্যাম্প আখেরি রোড এলাকার বাসিন্দা এবং তিনি ছাত্রদলের কর্মী হিসেবে পরিচিত।

সকালে আন্দোলনে নামে পঞ্চগড় বিপি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। তারা বাঁশ ফেলে রাস্তা বন্ধ করে দেয় এবং সাধারণ মানুষের চলাচলেও বাধা দেয়। সড়ক অবরোধের ফলে করতোয়া সেতু থেকে মিলগেট বাজার ও চৌরঙ্গী মোড় থেকে তেঁতুলিয়া বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা খুনিদের দ্রুত গ্রেফতার না করলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) শইমী ইমতিয়াজ ঘটনাস্থলে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের শান্ত করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা জয়ের মৃত্যুর ঘটনায় শোকাহত। ইতোমধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’

পরে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ তুলে নিয়ে মিছিল সহকারে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যায় এবং জেলা প্রশাসক মো. সাবেত আলীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়। জেলা প্রশাসক জয়ের খুনিদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দেন।

পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্ল্যাহ হিল জামান এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
