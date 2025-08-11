X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
তারাগঞ্জে চোর সন্দেহে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৪

রংপুর প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৭আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৭
গ্রেফতার

রংপুরের তারাগঞ্জে রুপলাল দাস (৪৫) ও প্রদীপ দাসকে (৩৫) চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুক।

গ্রেফতাররা হলেন- রফিকুল ইসলাম, আক্তার হোসেন, এবাদত আলী ও মিজানুর রহমান। এদের সবার বাড়ি তারাগঞ্জের সয়ার গ্রামে।

এদিকে, দুজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে নিহত রুপলালের স্ত্রী ভারতী দাস বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় ৫০০-৭০০ অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।

রবিবার (১০ আগস্ট) নিহত দুজনের মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে তাদের লাশ স্বজনদের কাছে সন্ধ্যার দিকে হস্তান্তর করে পুলিশ। স্বজনরা লাশ নিয়ে তারাগঞ্জে এলে বিক্ষুব্ধ জনতা রুপলাল ও প্রদীপ দাসের মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা লাশ রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে রেখে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্য মব সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতার করার দাবি জানান।

এদিকে, মহাসড়ক অবরোধ করায় রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ওসি এম এ ফারুক জানান, মব সৃষ্টি করে হত্যাকারীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

গ্রেফতারমামলাপিটিয়ে হত্যা
