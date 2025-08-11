X
ডোমার উপজেলা আ.লীগ নেতা গ্রেফতার

নীলফামারী প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫০আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫০
গ্রেফতার মাসুম আহমেদ

নীলফামারীর ডোমার সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুম আহমেদকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলেন। গ্রেফতার মাসুম আহমেদ পশ্চিম চিকনমাটি পল্টনপাড়া এলাকার মৃত মসলেম উদ্দীনের ছেলে।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে ডোমার শহরের মাদ্রাসা মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ডোমার উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

ডোমার থানার ওসি আরিফুল ইসলাম বলেন, সংসদ নির্বাচনে বিএনপির এমপি প্রার্থীর গাড়িতে হামলা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। আজ বিকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:
আওয়ামী লীগডোমার
