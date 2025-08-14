X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
তারাগঞ্জে দুজনকে পিটিয়ে হত্যা: চার আসামি রিমান্ডে

রংপুর প্রতিনিধি
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৭আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৭
শুনানি শেষে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন

রংপুরের তারাগঞ্জে দুই ব্যক্তিকে চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৪ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) তারাগঞ্জ আমলি আদালতের বিচারক কৃষ্ণ কমল রায় এ আদেশ দেন।

রংপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কোর্ট পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, রংপুর কারাগার থেকে চার আসামি এবাদত হোসেন (২৭), আখতারুল ইসলাম (৪৫), রফিকুল ইসলাম (৩৩) ও মিজানুর রহমানকে (২২) কড়া পুলিশি প্রহরায় আদালতে তোলা হয়।

আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তারাগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) রফিকুল ইসলাম আসামিদের ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে জানান, আসামিরা মব ভায়োলেন্সের সঙ্গে জড়িত। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও অনেক তথ্য বের করা প্রয়োজন।

বিচারক শুনানি শেষে আসামিদের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পরে তাদের তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

কোর্ট পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম জানান, গত ৯ আগস্ট রাতে রুপলাল দাস ও ভাগনি জামাই প্রদীপ দাস ভ্যানে করে তাদের বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় বুড়িরহাট এলাকায় তাদের আটক করে চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় পরের দিন ১০ আগস্ট নিহত রুপলাল দাসের স্ত্রী ভারতী রানি বাদী হয়ে অজ্ঞাত ৭০০ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

বিষয়:
রিমান্ডমামলাপিটিয়ে হত্যা
