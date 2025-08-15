X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
মোটরসাইকেল থেকে পড়ে ট্রাকের চাপায় প্রাণ গেলো মা ও ২ মাসের সন্তানের

হিলি প্রতিনিধি 
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৫আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৫
বিরামপুর থানা

দিনাজপুরের বিরামপুরে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মা ও দুই মাস বয়সী শিশু নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিহতের স্বামী গুরুতর আহত হয়ে অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টায় বিরামপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের সোনালী ব্যাংকের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- বিরামপুর পৌর এলাকার ধানগড়া গ্রামের গোলাম রব্বানীর স্ত্রী কহিনুর বেগম (২৭) ও দুই মাস বয়সী মেয়ে রিশাদ কাইফ। এ ঘটনায় গোলাম রব্বানী আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে বিরামপুর থেকে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন গোলাম রব্বানী। এ সময় বিরামপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের সোনালী ব্যাংকের সামনে এসে পৌঁছালে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে দ্রুতগামী একটি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে কহিনুর বেগম, মেয়ে রিশাদ কাইফ ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে স্থানীয়রা গোলাম রব্বানীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান।

বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া চালক ও হেলপারকে আটকের চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

