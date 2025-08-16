X
দলীয় স্বার্থে বিচার ও সংস্কারকে নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে: জোনায়েদ সাকি

দিনাজপুর প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫২আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫২
শনিবার বিকালে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর নিমতলা মোড়ে সমাবেশে বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি

দলীয় স্বার্থে বিচার ও সংস্কারকে নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি। শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর নিমতলা মোড়ে আগামী জাতীয় নির্বাচন, সংবিধান সংস্কার ও গণপরিষদ নির্বাচনের দাবিতে পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।

জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘সংস্কারের মাধ্যমেই আমরা বাংলাদেশকে সঠিক উদ্দেশ্যের জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। কিন্তু বিচার এবং সংস্কারের নামে নির্বাচনকে যেন মুখোমুখি দাঁড় করানো না হয়। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, অর্থনীতির সমৃদ্ধি; এগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন লাগবে। সরকার নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি, বিচার এবং সংস্কারকে নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নিজেদের দলীয় স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা চলছে। দেশ নিয়ে বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার হতে হবে।’

বাংলাদেশ হবে বৈষম্যহীন জনগণের বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হবে অধিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বাংলাদেশ উল্লেখ করে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক আরও বলেন, ‘শেখ হাসিনার আমলে যেসব হত্যাকাণ্ড হয়েছে এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যারা নিহত হয়েছেন, তার সঠিক বিচার হতে হবে। গত ৫৪ বছরে দেখেছি, সমস্ত ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে থাকে। এটার সংস্কার হতে হবে। সংবিধানে জনগণের কথা বলা হয়েছে মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, আর এক হাতে সেগুলো কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

এ সময় দলের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া, দিনাজপুর জেলার আহ্বায়ক সুলতান মাহমুদ শিশির, ফুলবাড়ী উপজেলার সংগঠক সৈয়দ সাইফুল ইসলাম জুয়েল, সদস্যসচিব মোত্তালিব পাপ্পু উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
নির্বাচনগণসংহতি আন্দোলনজোনায়েদ সাকিসংস্কার
