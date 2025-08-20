X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চাল শুধু মানুষই খায় না, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগিও খায়: খাদ্য উপদেষ্টা

দিনাজপুর প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩১আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৬
বুধবার দুপুরে দিনাজপুর সার্কিট হাউজে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার

খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ‘বাজার স্থিতিশীল রাখতে চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যারা আবেদন করেছেন, সেগুলো বাছাই করে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আরও কেউ যদি চান, আবেদন করতে পারবেন। ইতিমধ্যে চাল আসা শুরু হয়েছে। এতে বাজার স্থিতিশীল হবে।’

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে দিনাজপুর সার্কিট হাউজের সম্মেলনকক্ষে রংপুর বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগের সব জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নিয়ে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন খাদ্য উপদেষ্টা।

দেশের মানুষের চাহিদার তুলনায় চাল উৎপাদন বেশি হলেও কেন আমদানি করতে হচ্ছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আপনারা যে হিসাবটা করছেন চালের উৎপাদনটা, চাল শুধু মানুষই খায় তা কিন্তু না, গরু-ছাগলও খায়। আমাদের গরু-ছাগল পালতে হয়। হাস-মুরগি খায়, মাছে খায়, অনেকেই খায়। চালের কিন্তু বর্তমানে বহুবিধ ব্যবহার হচ্ছে। সুতরাং চালের উৎপাদনের সঙ্গে চাহিদা না থাকলে আমদানি হতো না। দেশে যদি চাহিদা না থাকতো কিংবা ব্যবসায়ীরা লাভ না পেতেন, তাহলে তারা আমদানি করতেন না।’

উপদেষ্টা বলেন, ‘সরকার চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে তিন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ১৫ আগস্টের পর থেকে বাজার থেকে ধান-চাল কেনা বন্ধ করা হয়। পাশাপাশি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল ছাড়া হয়। এ ছাড়া চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। এতে বাজারে চালের ওপর প্রভাব কমবে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে বছরের ছয় মাস ধরে দেশের ৫৫ লাখ মানুষ ১৫ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল কিনতে পারবেন। সরকারের মূল লক্ষ্য হলো, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা। সব জিনিসের দাম বেড়েছে। কৃষকের উৎপাদন খরচও বেড়েছে। কৃষক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেটিও বিবেচনা করতে হবে।’

অনেক ব্যবসায়ী চাল আমদানির অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘চালের বাজার সহনশীল পর্যায়ে রাখতে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি কেজি চালের জন্য সরকার ২০-২৫ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দিয়ে আসছে। গত বছর কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার সময়ও প্রতি কেজিতে প্রায় চার টাকা বাড়িয়ে কেনা হয়েছে। এতে কৃষকদের উৎপাদন খরচের চাপ কিছুটা লাঘব হয়েছে।’

মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার শহিদুল ইসলাম, খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর, রংপুরের আঞ্চলিক খাদ্য কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সুবীর নাথ চৌধুরী প্রমুখ।

/এএম/
বিষয়:
চালের দামখাদ্য উপদেষ্টাআলী ইমাম মজুমদার
সম্পর্কিত
চালের দাম কেন বাড়ছে, জানেন না কেউ
১৫ টাকা কেজি দরে চাল পাবে ৫৫ লাখ পরিবার
বাংলাদেশের লক্ষ্য একটি পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা : খাদ্য উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
আলপির জোড়া গোলে ভুটানকে হারিয়ে দারুণ শুরু বাংলাদেশের
আলপির জোড়া গোলে ভুটানকে হারিয়ে দারুণ শুরু বাংলাদেশের
চেষ্টা করছি, দিন শেষে কী হবে জানি না  
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার প্রসঙ্গে আসিফ নজরুলচেষ্টা করছি, দিন শেষে কী হবে জানি না  
ভোটে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে স্কুলের ছাত্রদের নিয়োজিত করতে চায় এবি পার্টি
ভোটে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে স্কুলের ছাত্রদের নিয়োজিত করতে চায় এবি পার্টি
সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করেন কাবরেরা
সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করেন কাবরেরা
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media