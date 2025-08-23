X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উদ্বোধনের তৃতীয় দিনে মওলানা ভাসানী সেতুর সংযোগ সড়কে দুর্ঘটনা, নিহত ১

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৩আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৬
সেতুর সংযোগ সড়কে দুর্ঘটনা

তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত মওলানা ভাসানী সেতুর সংযোগ সড়কে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় খদেজা বেগম (৮০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) সন্ধ্যায় কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার দুই থানার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত খদেজা বেগম ওই এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, সন্ধ্যার দিকে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে অনেকে সেতু দেখতে যাচ্ছিলেন। ওই সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় খদেজা বেগমকে একটি মোটরসাইকেল ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

তাদের অভিযোগ, সেতু চালুর পর এটিই প্রথম দুর্ঘটনা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চলাচল করায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চিলমারী থানার ওসি আশরাফুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এতে একজন মারা গেছেন।

নিহতের নাতি, চিলমারী উপজেলার ছাত্র শিবিরের সাবেক সেক্রেটারি মোস্তাফিজ রহমান জানান, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তার নানি নিহত হওয়ার খবর পেয়ে লাশ বাড়িতে আনা হয়। পরে রাত ১০টার দিকে নিজ বাড়িতে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, গত বুধবার দুপুরে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামের মানুষের বহুল প্রতীক্ষার মওলানা ভাসানী সেতু উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

কিন্তু উদ্বোধনের একদিনের মধ্যেই শুরু হয় অনিয়ম ও বিপত্তি। সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক ক্যাবল চুরি হয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যা নামলেই সেতু ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারে। উদ্বোধনের দিন রাতেও সেতুতে আলো জ্বলেনি। এতে হাজারও দর্শনার্থীকে পড়তে হয় চরম বিড়ম্বনায়। এ ঘটনায় এলজিইডির গাফিলতি ও অবহেলাকেই দায়ী করছেন এলাকাবাসী।

/এফআর/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাসেতু
সম্পর্কিত
উদ্বোধনের পরদিন মওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বিদ্যুতের তার চুরি
কুমিল্লায় লরি উল্টে প্রাইভেটকার-অটোরিকশার ৪ যাত্রী নিহত
বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে লেগুনার ধাক্কা, প্রাণ গেলো নারী শ্রমিকের
সর্বশেষ খবর
জন্মদিনে সংগীত ও রাজনৈতিক আলাপে বেবী নাজনীন
জন্মদিনে সংগীত ও রাজনৈতিক আলাপে বেবী নাজনীন
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
খুলনায় নৌকা-ফেরি সংঘর্ষ: ৩ জন নিখোঁজ
খুলনায় নৌকা-ফেরি সংঘর্ষ: ৩ জন নিখোঁজ
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media