X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রংপুরে জ্বালানি তেলের সংকট, কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১১
রংপুরের একটি পেট্রোল পাম্প

রংপুর অঞ্চলের পাঁচ জেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান মেঘনা, পদ্মা ও যমুনার ডিপোতে তেলের মজুত শেষের দিকে। তেল না থাকায়  বিপাকে পড়েছে ফিলিং স্টেশনগুলো।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার ডিপো সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনের ইঞ্জিন সংকটের কারণে তেল পরিবহন করতে পারছে না। এতে জ্বালানি তেল পরিবহনে সমস্যা হচ্ছে। কবে নাগাদ তেল আসবে তা কোনও কর্মকর্তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না।

জানা গেছে, রংপুরের তিনটি জ্বালানি ডিপোতে মাসে অন্তত আড়াই কোটি লিটার তেলের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম থেকে তেল সরবরাহ করা হয়েছে মাত্র ২১ লাখ লিটার। যা দিয়ে দুই দিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব। ফলে বাধ্য হয়ে কোনও কোনও ফিলিং স্টেশন বাঘাবাড়ি এবং পার্বতীপুর থেকে তেল এনে তাদের ফিলিং স্টেশন চালু রাখার চেষ্টা করছে। এতে তাদের খরচ লাগছে অনেক বেশি। চট্টগ্রাম থেকে রেলওয়ের মাধ্যমে তেল সরবরাহ কমে যাওয়ায় এমনটা হয়েছে। 
আগে রেল পথে  মাসে ৮/৯ র‌্যাক আসতো। প্রতিটি র‌্যাকে ২৭টি ওয়াগান থাকতো। বর্তমানে প্রতি মাসে এক থেকে দুটি র‌্যাক আসে। এই অবস্থা গত ছয় মাস ধরে চলে আসলেও রেল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আমলে নিচ্ছে না বলে অভিযোগ পাম্প মালিকদের।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্টিবিউটরস এজেন্ট অ্যান্ড পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন্স সূত্রে জানা গেছে, জ্বালানি তেল সরবরাহকারী বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের রংপুর রেলহেড ডিপোতে তেল সরবরাহ না থাকায় সংকটে পড়েছে বিভাগের অন্তত পাঁচ জেলা। এতে গত কয়েক মাস ধরে এ ডিপোর অধীন পেট্রোল পাম্প মালিক ও এজেন্টদের চাহিদা মতো তেল সরবরাহ করতে পারছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ফলে এ অঞ্চলে জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দিয়েছে।

রংপুরে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য চলতি বছরের ১ জানুয়ারি পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্টিবিউটরস এজেন্ট অ্যান্ড পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন্স, রংপুর জেলার পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি আবেদন দিলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।  

এ ছাড়া গত ১৪ আগস্ট রংপুর ডিপোতে নিরবচ্ছিন্ন তেল সরবরাহের দাবিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্টিবিউটরস এজেন্ট অ্যান্ড পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন্স, রংপুর জেলার পক্ষ থেকে বিভাগীয় কমিশনার বরাবরও লিখিতভাবে জানিয়েও কোনও প্রতিকার মিলছে না।

বিভাগীয় কমিশনার বরাবর দেওয়া পত্রে উল্লেখ করা হয়, রংপুর ডিপো থেকে বিভাগের পাঁচটি জেলা রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারীতে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে চট্টগ্রাম থেকে রেলপথে নিয়মিত তেল না আসার ফলে ডিলার ডিস্টিবিউটরদের চাহিদামতো তেল সরবরাহ হচ্ছে না। যার ফলে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে। রংপুরে জ্বালানী তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

এ বিষয়ে একাধিক পাম্প মালিক জানান, রংপুর ডিপোতে জ্বালানি তেল না থাকায় চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বিকল্প হিসেবে পার্বতীপুর এবং বাঘাবাড়ী ডিপো থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তবে এতে পরিবহন বাবদ দ্বিগুণ খরচ গুনতে হচ্ছে। এ ছাড়া সিরিয়াল পাওয়ার জটিলতাসহ জ্বালানি তেল নিয়ে ফিরে আসতে দুই দিনের বেশি সময় লাগছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্টিবিউটরস এজেন্ট অ্যান্ড পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন্স, রংপুর জেলা শাখার সভাপতি আজিজুর ইসলাম মিন্টু বলেন, চট্টগ্রাম থেকে রেলপথে তেল আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে রংপুর অঞ্চলের পাঁচ জেলায় তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় গ্রাহক পর্যায়ে তেল সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি উত্তরণে দুই একদিনের মধ্যে সংবাদ সম্মেলন করে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

ফিলিং স্টেশনের মালিক মঞ্জুর আজাদ বলেন, রংপুরের ডিপোতে তেল  সংকট। বাঘাবাড়ি ও পার্বতীপুর থেকে তেল এনে স্টেশন চালু রাখা হয়েছে। এতে পরিবহন খরচ বেশি পড়ছে।

অপরদিকে রংপুর বিভাগীয় দাহ্য পদার্থ বহনকারী ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলাউল মিয়া লাল্লু বলেন, রংপুরে তেল না আসায় প্রায় ৬০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তিনি বলেন, রংপুর অঞ্চলে নিয়মিত জ্বালানি তেল সরবরাহ করা না হলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো।

/এফআর/
বিষয়:
জ্বালানি তেল
সম্পর্কিত
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন শুরু
তেল পরিবহনে নতুন যুগে বাংলাদেশ
পাম্পে তেল চুরি, দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
সর্বশেষ খবর
আদাবরে পুলিশের ওপর হামলা, মূলহোতা রনি-জনিসহ গ্রেফতার ৯
আদাবরে পুলিশের ওপর হামলা, মূলহোতা রনি-জনিসহ গ্রেফতার ৯
সমুদ্রই হবে বিশ্বের পথে আমাদের মহাসড়ক: প্রধান উপদেষ্টা
সমুদ্রই হবে বিশ্বের পথে আমাদের মহাসড়ক: প্রধান উপদেষ্টা
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
কনস্টেবলকে মারধর: মুগদা মেডিক্যালের ডা. আনোয়ারের জামিন মঞ্জুর 
কনস্টেবলকে মারধর: মুগদা মেডিক্যালের ডা. আনোয়ারের জামিন মঞ্জুর 
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media