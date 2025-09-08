X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নাশকতার মামলায় নীলফামারীর যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

নীলফামারী প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০০আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০০
শাহিদ মাহমুদ

সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও নাশকতার মামলায় নীলফামারী যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিদ মাহমুদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি নীলফামারী পৌর শহরের খয়রাত হোসেন সড়ক থানা পাড়ার মৃত্যু আনিস উদ্দিনের ছেলে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে রংপুর নগরীর লালকুঠি পাড়া থেকে রংপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ওই থানার ওসি আতাউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের নির্বাচনে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চাঁদাবাজি, জবরদখল, হত্যা ও নাশকতার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

কোতোয়ালি থানার ওসি আতাউর রহমান জানান, রাতেই তাকে নীলফামারী সদর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি ২৪ জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে সোমবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

/এফআর/
বিষয়:
গ্রেফতারযুবলীগ
সম্পর্কিত
ডলার চক্রের মূল হোতা আদিব ফয়েজ গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
গাজীপুরের শ্রীপুরে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
জুলাই আন্দোলন সংক্রান্ত হত্যা মামলা গতিশীল করতে কমিটি
জুলাই আন্দোলন সংক্রান্ত হত্যা মামলা গতিশীল করতে কমিটি
এবার অর্থ আত্মসাতের মামলায় গ্রেফতার শিবলী রুবাইয়াত
এবার অর্থ আত্মসাতের মামলায় গ্রেফতার শিবলী রুবাইয়াত
ভারতে ইলিশ রফতানির সিদ্ধান্ত
ভারতে ইলিশ রফতানির সিদ্ধান্ত
ডলার প্রতারক চক্রের মূল হোতা আদিব রিমান্ডে
ডলার প্রতারক চক্রের মূল হোতা আদিব রিমান্ডে
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media