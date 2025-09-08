নাশকতার মামলায় নীলফামারীর যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও নাশকতার মামলায় নীলফামারী যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিদ মাহমুদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি নীলফামারী পৌর শহরের খয়রাত হোসেন সড়ক থানা পাড়ার মৃত্যু আনিস উদ্দিনের ছেলে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে রংপুর নগরীর লালকুঠি পাড়া থেকে রংপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ওই থানার ওসি আতাউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের নির্বাচনে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চাঁদাবাজি, জবরদখল, হত্যা ও নাশকতার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
কোতোয়ালি থানার ওসি আতাউর রহমান জানান, রাতেই তাকে নীলফামারী সদর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি ২৪ জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে সোমবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।