মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
নদী থেকে স্কুলশিক্ষিকার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৫আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৫
তাসমিন আরা নাজ

গাইবান্ধা সদর উপজেলার ঘাঘট নদী থেকে তাসমিন আরা নাজ (৪০) নামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সদর থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

তাসমিন আরা নাজ সদর উপজেলার পূর্ব কোমর নই মিয়াপাড়া এলাকার নাজির হোসেনের মেয়ে। তিনি গাইবান্ধা এন এইচ মডার্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত ছিলেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, ভোরে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর দুপুরে নদীতে ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর ইসলাম তালুকদার বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মরদেহ উদ্ধারের পর আইনি প্রক্রিয়া চলছে। ওই নারী একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন, ময়নাতদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।’

লাশ উদ্ধার
