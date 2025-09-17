১৩ ঘণ্টা পর রংপুরের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল শুরু

টানা ১৩ ঘণ্টা পর পদ্মরাগ এক্সপ্রেসের ছয়টি লাইনচ্যুত বগি উদ্ধার করার পর মঙ্গলবার রাত ২টা ১০ মিনিটে রংপুরের পীরগাছা রেলস্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ইউসুফ আলী।
এর আগে, মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে সান্তাহার থেকে লালমনিরহাটগামী পদ্মরাগ এক্সপ্রেস রংপুরের পীরগাছা স্টেশনে প্রবেশের সময় হঠাৎ ৬টি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে করে রংপুরের সঙ্গে লালমনিরহাট, কুড়িগ্রামসহ দেশের সকল জেলার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার জন্য রেলওয়ে কর্মীরা রেলের স্লিপার এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে মাটি দেবে যাওয়াকে দায়ী করে বলেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার না করার কারণে রংপুর-লালমনিরহাট রেললাইনের বহু জায়গায় ধস নামার উপক্রম হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা না হলে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।
এদিকে, ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার সময় ট্রেনে থাকা প্রায় দেড় হাজার যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ সময় ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে অন্তত ১৫ জন যাত্রী আহত হন।
এদিকে, লালমনিরহাট রেলওয়ে বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধারকারী রিলিফ ট্রেন চার ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ফলে ১৩ ঘণ্টা পর রাত ২টা ১০ মিনিটে ট্রেনের লাইন সচল করা সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে লাইনচ্যুত ছয়টি বগি রেললাইনের ওপর প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়। এরপর পীরগাছা স্টেশন থেকে আবারও সারা দেশের সঙ্গে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
রংপুর পীরগাছা রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার ইউসুফ আলী জানান, বর্তমানে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।