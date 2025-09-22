X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সীমান্তে বেড়া দিয়েছে বিএসএফ, বিজিবির কড়া প্রতিবাদ

হিলি প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৬আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৬
সীমান্তে বাঁশের বেড়া

দিনাজপুরের বিরামপুরের কাটলা ইউনিয়নের খিয়ারমাহমুদপুর সীমান্তে রাতের আঁধারে প্রায় আধা কিলোমিটার এলাকায় বাঁশের বেড়া নির্মাণ করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এদিকে এর প্রতিবাদ জানিয়ে সীমান্ত থেকে বেড়া সরানোর কথা জানিয়েছে বিজিবি।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাতে জয়পুরহাট ২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন বিরামপুর সীমান্তের ২৯১ মেইন পিলার ২৯নং সাব পিলার এলাকা থেকে ১০ গজ দূরে বিএসএফ বাঁশ দিয়ে বেড়া নির্মাণ করে। এদিকে এই ঘটনায় সীমান্তে সোমবার বিকাল ৫টা নাগাদ দুই বাহিনীর মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

উপজেলার কাটলা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য বলেন, সীমান্তের খেয়ারমাহমুদপুর গ্রামে রাতের অন্ধকারে বিএসএফ সদস্যরা আমাদের জমিতে বেড়া দিয়েছে বলে শুনেছি। সারা রাত ধরে সীমান্তে তারা বেড়া দিলো কিন্তু তাদেরকে কোন বাধা দেওয়া হয়নি। আজকে এই গ্রামে বেড়া দিয়েছে কালকে আরেক গ্রামে দেবে। সেই বেড়া যেন দ্রুত সেখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা যেন বিজিবি করে।

জয়পুরহাট ২০বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল আরিফুর দৌলা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সীমান্তের ভারতীয় অংশের কৃষকরা তাদের জমির ধান রক্ষায় রাতের আঁধারে বাঁশের বেড়া নির্মাণ করেছে। এটি উঠিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করছি, সেই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে বিএসএফের ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আজ বিকাল ৫টার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক হবে। এর মাধ্যমে সীমান্ত থেকে দ্রুত সেই বাঁশের বেড়া অপসারণ করা হবে।

/এফআর/
বিষয়:
বিজিবিবিএসএফহিলি
সম্পর্কিত
দুই হাত জোড় করে অনুরোধ, একটিবার ইসলামকে পরীক্ষা করুন: ফয়জুল করীম
ভারতে আটক ১৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো বিএসএফ
বিজিবিতে চাকরি পেলেন ফেলানীর ছোট ভাই, বললেন স্বপ্নপূরণ হলো
সর্বশেষ খবর
সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়নি
সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়নি
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫১ জন আক্রান্ত
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫১ জন আক্রান্ত
ফ্রান্সের আয়োজনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব সম্মেলন
ফ্রান্সের আয়োজনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব সম্মেলন
৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচন আয়োজনে বাধা নেই
৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচন আয়োজনে বাধা নেই
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media