মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সাংবাদিক বাদলকে মারধর, একজন কারাগারে

রংপুর প্রতিনিধি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৮আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৮
রংপুরে একুশে টিভি, দৈনিক সংবাদ ও বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিক লিয়াকত আলী বাদলকে মব সৃষ্টি করে তুলে নিয়ে মারধরের ঘটনায় করা মামলায় রতন নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ওসি আতাউর রহমান বলেন, আসামি রতন এজাহারনামীয় আসামি। তার বিরুদ্ধে সাংবাদিক বাদলের ওপর হামলা করে আহত করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে।

এদিকে মঙ্গলবার আসামিকে রংপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিটি করপোরেশনের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ অটোরিকশার লাইসেন্স দিয়ে ৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা সংক্রান্ত রিপোর্ট করার ঘটনায় সাংবাদিক বাদলকে মব সৃষ্টি করে নগরীর কাছারী বাজার থেকে তুলে সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতেমার অফিসের সামনে নেওয়া হয়। এর মারধর করে তাকে খবরটি প্রত্যাহার ও তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে সহকর্মী সাংবাদিকরা এসে তাকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতেমাসহ ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে সোমবার থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী।

বিষয়:
গ্রেফতারসাংবাদিকঅপরাধ
