র্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) এ কে এম শহিদুর রহমান বলেছেন, ‘কিছু অসুস্থ মানসিকতার মানুষ গোপনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪-১৫টি বিচ্ছিন্ন ঘটনার চেষ্টা হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রতিটি মণ্ডপে সার্বক্ষণিক পাহারা ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে এসব কাপুরুষ সুযোগ পাবে না।’
তিনি বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে সতর্ক আছি। আমরা মনে করি না, কোনও রাজনৈতিক দলের লোক এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত আছে। এক ধরনের মানুষ আছে যারা দেশের শান্তি চায় না, তারাই এ ধরনের কাজ করে থাকে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রতিটি পূজা মণ্ডপে টহল টিম জোরদার করা হবে।’
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দিনাজপুর রাজবাড়ী কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা বলেন।
র্যাব ডিজি বলেন, ‘সারা দেশে এ বছর প্রায় ৩১ হাজার ৫২৬টি মন্দিরে শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপন হবে। আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করছি, যাতে উৎসবটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার, বিজিবি, কোস্টগার্ড ও র্যাব সবাই মিলে পূজা উদযাপনকে শান্তিপূর্ণ করতে সমন্বিতভাবে কাজ করছে।’
তিনি জানান, ‘২৮ সেপ্টেম্বর শুভ ষষ্ঠীর মাধ্যমে পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে এবং ২ অক্টোবর বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটবে। প্রতিটি পূজামণ্ডপে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।’
র্যাব প্রধান বলেন, ‘আমাদের দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা পূজা, মুসলমানদের ঈদ ও খ্রিস্টানদের বড় দিন সবসময়ই উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আমরা আশাবাদী।’
এর আগে র্যাবের মহাপরিচালক দিনাজপুর রাজবাড়ীর কালিয়াকান্তজিউ মন্দির ও দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেন এবং সার্বিক খোঁজ নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন র্যাব-১৩ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মনজুর করিম।