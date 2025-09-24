X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির ত্যাগী নেতা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৩আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৩
জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি নেতা

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার এক বিএনপি নেতা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে জেলা জামায়াত নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দলটিতে যোগ দেন। উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা কফিল উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জামায়াতে যোগ দেওয়া ওই বিএনপি নেতার নাম রানা চৌধুরী। তিনি রাজারহাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং উপজেলার বিদ্যানন্দ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও তিনি উপজেলা ও ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সদস্য। আওয়ামী বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় তিনি কারাবরণ করেছিলেন বলেও জানা গেছে। এলাকায় তিনি ত্যাগী নেতা হিসেবেই পরিচিত।

জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাতে রাজারহাট উপজেলা শহরে জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ও আসন্ন সংসদ নির্বাচনে কুড়িগ্রাম-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ইয়াছিন আলী সরকারের উপস্থিতিতে রানা সরকার জামায়াতে ইসলামীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। এ সময় দলটির উপজেলা আমির মাওলানা কফিল উদ্দিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে সদ্য সাবেক বিএনপি নেতা রানা চৌধুরী বলেন, ‘আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে স্বেচ্ছায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছি। বিএনপির সকল পর্যায় থেকে লিখিতভাবে ইস্তফা দিয়েছি। কারও প্রতি কোনও বিদ্বেষ কিংবা মনোমালিন্য থেকে বিএনপি বাদ দেইনি। নেতা হতে নয়, জেনে বুঝে ভালো লাগা থেকে জামায়াতে যোগ দিয়েছি। এখন থেকে জামায়াতের সঙ্গেই থাকতে চাই।’

উপজেলা আমির মাওলানা কফিল উদ্দিন বলেন, ‘রানা চৌধুরী কয়েকদিন আগে থেকে জামায়াতে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমরা তাকে আগে সেখান থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরামর্শ দেই। তিনি ইস্তফা দিয়ে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।’

বিএনপি থেকে এসে জামায়াতে নেতৃত্ব পাওয়া নিয়ে প্রশ্নে মাওলানা কফিল উদ্দিন বলেন, ‘প্রশ্নই আসে না। জামায়াতে যোগ দিলেই নেতা হওয়া যায় না। এখানে কর্মী হতে হলে নিয়মিত নামাজ আদায়সহ সিলেবাসভুক্ত বই পড়তে হয়, ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখতে হয়। ব্যক্তিগত মানোন্নয়নসহ সাংগঠনিক নিয়মকানুন মেনে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। নেতৃত্বের যোগ্যতা তৈরি হলে তখনই নেতা হতে পারবেন, অন্যথায় নয়। রানা চৌধুরী সব জেনে বুঝে জামায়াতে যোগ দিয়েছেন।’

উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আনিছুর রহমান বলেন, ‘রানা চৌধুরী দুই দিন আগে দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তবে তার জামায়াতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি আমার জানা নেই।’

জামায়াতে ইসলামীবিএনপি
