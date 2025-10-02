সাংবাদিক বাদলকে অপহরণ ও নির্যাতন মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউনের রংপুর জেলা প্রতিনিধি লিয়াকত আলী বাদলকে অপহরণ করে নির্যাতন ও হেনস্তার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় প্রধান আসামি রকিকে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় আসামি রকিকে রংপুরের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১-এর বিচারক দেওয়ান মনিরুজ্জামানের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
তবে মামলার তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) সুদীপ্ত শাহিন জানান, আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী রবিবার আদালতে রিমান্ডের আবেদন করা হবে।
এদিকে, সাংবাদিক বাদল নিজেই বাদী হয়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর রকিকে প্রধান আসামি করে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতেমা, লাইসেন্স শাখার প্রধান মিজু, প্রশাসনিক কর্মকর্তা শান্তসহ ১৪ জনের নাম উল্লেখ করা হলেও মূল আসামিরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে।
এদিকে বৃহস্পতিবার আসামি রকিকে আদালতে হাজির করার পর হাজতখানায় নেওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘ঘটনার মূল হোতা লিটন পারভেজ। আমি পরিস্থিতির শিকার।’
প্রসঙ্গত, রংপুর সিটি করপোরেশনে নিষিদ্ধ থাকা ৫০০ অটোরিকশার লাইসেন্স গোপনে প্রদানের নামে ৫ কোটি টাকা বাণিজ্যসংক্রান্ত খবর গত ১৭ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পরে একদল সন্ত্রাসী নগরীর কাছারি বাজার এলাকা থেকে অস্ত্রের মুখে মব তৈরি করে সাংবাদিক বাদলকে অপহরণ করে নির্যাতন করতে করতে রংপুর সিটি করপোরেশন কার্যালয়ে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ওই সাংবাদিককে উদ্ধার করেন।
এ ঘটনায় গত ২২ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক বাদল বাদী হয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন।