দিনাজপুরের খানসামায় কষ্টিপাথরের মূর্তিসহ গ্রেফতার ২

দিনাজপুরে পাচারের প্রস্তুতিকালে অভিযান চালিয়ে একটি কষ্টিপাথরের মূর্তিসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ মঙ্গলবার দুপরে র্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হাসান স্বাক্ষরিত এস প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- খানসামা উপজেলার তঙ্গুয়া ভেরভেড়ী এলাকার মৃত তছির উদ্দিনের ছেলে আব্দুল মাজেদ (৫০) ও বীরগঞ্জ উপজেলার ভোগডোমা গ্রামের শেখ বরকত আলীর ছেলে আলী আজম (৬৫)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি আভিযানিক দল দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার ভেরভেড়ী ইউনিয়নের শাহপাড়া গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে আব্দুল মাজেদের বাড়ির রান্নাঘরে ৯ কেজি ২৫০ গ্রাম ওজনের একটি মূল্যবান কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করে।
র্যাব জানায়, নায়েব সুবেদার মো. ইউনুস আলীর নেতৃত্বে র্যাব সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধারের পর আব্দুল মাজেদ এবং আলী আজমকে গ্রেফতার করা হয়।
উদ্ধার হওয়া মূর্তির দৈর্ঘ্য ২০ দশমিক ৪ ইঞ্চি, প্রস্থ ৯ দশমিক ২ ইঞ্চি। এটি কষ্টিপাথরের মূর্তি। মূর্তির পাদদেশে ৪টি ছোট মূর্তি, পাশে ভক্তসদৃশ দুটি মূর্তি এবং ওপরে খোদাই করা নকশা রয়েছে। কিছু অংশ ভাঙা ও ঘষামাজা অবস্থায় পাওয়া গেছে।
খানসামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, পরিদর্শক) নাজমুল হক জানান, র্যাব সদস্যরা কষ্টিপাথরের মূল্যবান মূর্তিসহ গ্রেফতার দুজনকে থানায় হস্তান্তর করেছেন। এ ঘটনায় র্যাব সদস্যদের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।