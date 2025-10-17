X
গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পর কারাগারে আসামির মৃত্যু, ঘটনা প্রকাশ্যে এলো একদিন পর

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৫আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৫
গাইবান্ধা কারাগার

গাইবান্ধা জেলা কারাগারে আমিন আলী (৬০) নামে এক হত্যা মামলার আসামির রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। কারা কর্তৃপক্ষের দাবি, সাত দিন ধরে কারাগারে থাকা আমিন আলী হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তবে তার মৃত্যুর বিষয়টি গোপন থাকলেও একদিন পর তা প্রকাশ্যে আসে।

ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে। কারা সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন আমিন আলী। পরে তাকে দ্রুত গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের প্রাথমিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

নিহত আমিন আলীর বাড়ি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বগুলাগাড়ি (বুদিলাপাড়া) গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মৃত গোলাম মণ্ডলের ছেলে।

তবে কারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃত্যুর খবরটি তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ না করার অভিযোগ উঠেছে। সকালে হাসপাতালে মৃত্যুর পরপরই লাশ মর্গে নিয়ে যায় কারা পুলিশ। এ কারণে বিষয়টি কেউ জানতে পারেনি। পরে শুক্রবার বিকালে ঘটনাটি জানাজানির পর সাংবাদিকদের নজরে আসে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জেলার আতিকুর রহমান বলেন, একটি হত্যা মামলার আসামি ছিলেন আমিন আলী। বৃহস্পতিবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত শেষে ওই দিন দুপুরে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৯ অক্টোবর পলাশবাড়ী থানায় করা হত্যা মামলার আসামি ছিলেন আমিন আলী। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে গত ৯ অক্টোবর জেলা কারাগারে পাঠায়।

/এফআর/
বিষয়:
মৃত্যুকারাগার
