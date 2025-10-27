X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিএনপিতে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী

রংপুর প্রতিনিধি
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৯আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৯
ফুলের তোড়া দিয়ে বিএনপিতে যোগ দিলের জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা

রংপুরে জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকালে নগরীর গুপ্তপাড়ার রংপুর মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান শামুর কার্যালয়ে তার হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তারা বিএনপিতে যোগদান করেন। এ সময় বিএনপি নেতা তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগদানকারীরা হলেন- মেকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের  সাবেক প্রধান শিক্ষক শাহজাদা মিয়া, রংপুর মহানগর ৩৩নং ওয়ার্ড জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক ইউনুস আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল, সহ-সভাপতি দুদা মিয়া, সহ-সভাপতি আহিয়াত, সাংগঠনিক সম্পাদক আহিয়ার রহমান, রফিকুল ইসলাম, জাহিদুল, মহব্বত আলী, শাহাজাদা, মুকুল, লুতফর, সামসুল, শহিদুল ইসলাম, রাসেল, দেলোয়ারসহ শতাধিক নেতাকর্মী।

যোগদানকারীরা বলেন, দীর্ঘদিন রংপুর বঞ্চিত ছিল। উল্লেখযোগ্য তেমন কোনও উন্নয়ন হয় নাই। জাতীয় পার্টি রংপুরকে শোষণ করেছে। এখন সময় এসেছে, রংপুরের প্রকৃত উন্নয়ন বুঝে নেওয়ার। তাই  আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিএনপিতে যোগ দিচ্ছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- মহানগর বিএনপির সদস্য সাবেক কাউন্সিলর মকবুল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আশিকুর রহমান তুহিন, রেজাউল ইসলাম লাভলু, জামিল খান, শামসুদ্দোহা সাজু, সাবেক তামপাট  ইউনিয়নের হাসান আলী মিয়া, ৩৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হানিফ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক সাজু মিয়া, ১৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাকির হোসেন পলাশ, ২৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুর রহমান, ২২নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন, ২৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এস এম আসিফুল ইসলাম, মহানগর যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন মিন্টুসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপি
সম্পর্কিত
সব পদ থেকে বহিষ্কার করা নেতাকে দলে ফেরালো বিএনপি
আইন উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন সালাহ উদ্দিন
একের পর এক গুলি করে হত্যা, কে এই ‘দুর্ধর্ষ রায়হান’
সর্বশেষ খবর
কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু
কমলাপুরে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধার  মৃত্যু
ফারইস্টের নজরুলের ২০০ কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান দুদকের
ফারইস্টের নজরুলের ২০০ কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান দুদকের
২৬ পার্টনার স্কুলের ১৪১ শিক্ষককে সম্মাননা দিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল
২৬ পার্টনার স্কুলের ১৪১ শিক্ষককে সম্মাননা দিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল
বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’
বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’
সর্বাধিক পঠিত
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media