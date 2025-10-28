X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নীতিমালায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন

রংপুর প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:১৮আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:১৮
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নীতিমালায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নীতিমালা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে পাশ হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হতে যাচ্ছে। চলতি বছরই বেরোবি ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

বেরোবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকত আলী সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, “মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সংক্রান্ত গেজেটটি হাতে পেলেই শিক্ষার্থীদের সব সংগঠনসহ সবাইকে নিয়ে বসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ চুড়ান্ত করা হবে।”

উপাচার্য বলেন, “বেরোবি ছাত্র সংসদের নীতিমালায় রাষ্ট্রপতি মহোদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। আমি শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়েছিলাম ৩১ অক্টোবর এর মধ্যেই আমাদের নীতিমালা পাস হবে। সেটি নির্ধারিত সময়ের আগেই পাশ হয়েছে। আমরা এখন সুষ্ঠু একটি নির্বাচন উপহার দিতে চাই।”

এক প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য বলেন, “আমি ভীষণ আনন্দিত। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দানের পর আর বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে আর কোনও বাধা রইলো না “

কবে নাগাদ নির্বাচন করবেন এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “সবার সঙ্গে সাথে আলোচনা করে রোড ম্যাপ তৈরি করবো। নির্বাচন করতে কমিশন গঠনরসহ অনেক কাজ করতে হবে।” তবে চলতি বছরের মধ্যেই নির্বাচন হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গত ১৭ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেটে বেরোবি ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে ৮ জন শিক্ষার্থী আমরণ শুরু করেন। পরে তাদের অনশন ভাঙান উপাচার্য।

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলায় সংঘর্ষ, বেরোবির ৮ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
জাল সনদে ১২ বছর চাকরি, বেরোবি কর্মকর্তা বরখাস্ত
জামিন চেয়ে হাইকোর্টে অধ্যাপক কলিমুল্লাহ’র আবেদন
সর্বশেষ খবর
সাভারে হত্যা মামলায় দু’জন গ্রেফতার
দোকানে ঢুকে ছাত্রদলের সাবে নেতাকে কোপালো দুর্বৃত্তরা
গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, যুবদল নেতাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা
একসঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের ৫৯ নেতার পদত্যাগ
সর্বাধিক পঠিত
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
