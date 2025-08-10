X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে বিজিবি সদস্য নিখোঁজ

সিলেট প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৯আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৯
পিয়াইন নদের অংশ ইছাম‌তি নদী

সিলেটের গোয়াইনঘাটে ভারতীয় চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) টহল নৌকা ডুবে এক বিজিবি সদস্য নিখোঁজ হয়েছেন।

শনিবার বিকাল ৫টার দিকে গোয়াইনঘাট সদর ইউনিয়নের আহারকান্দি আমবাড়ী এলাকায় ইছাম‌তি নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ বি‌জি‌বি সদস্যের নাম মাসুম বিল্লাহ। তিনি সিপাহি হিসেবে কর্মরত।

বি‌জি‌বি, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকালে গোয়াইনঘাট উপজেলা সদর ও পশ্চিম জাফলং দিয়ে বয়ে যাওয়া পিয়াইন নদের অংশ ইছাম‌তি নদীতে নৌকায় টহল দিচ্ছিলেন বি‌জি‌বি সদস্যরা। বিকাল ৫টার দিকে পন্নগ্রাম ও আমবাড়ীর মধ্যবর্তী স্থানে নৌকাযোগে দুই বিজিবি সদস্য ভারতীয় চোরাচালানের পণ্য প‌রিবহন করা নৌকাকে ধাওয়া দেন। একপর্যায়ে চোরাচালানের পণ্যবোঝাই নৌকার ধাক্কা লেগে দু‌টি নৌকাই পানিতে ডুবে যায়। এ সময় বি‌জি‌বির টহল নৌকায় থাকা এক সদস্য ও মাঝি তীরে উঠতে পারলেও সিপাহি মাসুম উঠতে পারেননি। নিখোঁজের পর থেকে স্থানীয়রা নদীতে নেমে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে। খবর পেয়ে বি‌জি‌বি, পু‌লিশ ও ফায়ার সা‌র্ভিসের সদস্যরা নদীতে উদ্ধার তৎপরতা শু‌রু করেন। তবে এখনও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৪৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক বলেন, ‘ভারতীয় চোরাই পণ্যবাহী নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে গিয়ে এক সিপাহি নিখোঁজ রয়েছেন। ডুবুরি দল উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।’

গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার মো. তোফায়েল আহমদ বলেন, ‘নিখোঁজ বি‌জি‌বি সদস্যকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।’

বিজিবিনিখোঁজ
প্রিজনভ্যানে সাংবাদিক হত্যা মামলার আসামির ‘ধূমপান’
ব্যাংক খাত কতটা ঘুরে দাঁড়ালো
পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে ৬টি সামরিক বিমান ভূপাতিতের দাবি ভারতের
গাজীপুরে ৮ টুকরো লাশ উদ্ধারের পর পলিথিনে মোড়ানো মাথা উদ্ধার, গ্রেফতার ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
