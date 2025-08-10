চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে বিজিবি সদস্য নিখোঁজ

সিলেটের গোয়াইনঘাটে ভারতীয় চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) টহল নৌকা ডুবে এক বিজিবি সদস্য নিখোঁজ হয়েছেন।
শনিবার বিকাল ৫টার দিকে গোয়াইনঘাট সদর ইউনিয়নের আহারকান্দি আমবাড়ী এলাকায় ইছামতি নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ বিজিবি সদস্যের নাম মাসুম বিল্লাহ। তিনি সিপাহি হিসেবে কর্মরত।
বিজিবি, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকালে গোয়াইনঘাট উপজেলা সদর ও পশ্চিম জাফলং দিয়ে বয়ে যাওয়া পিয়াইন নদের অংশ ইছামতি নদীতে নৌকায় টহল দিচ্ছিলেন বিজিবি সদস্যরা। বিকাল ৫টার দিকে পন্নগ্রাম ও আমবাড়ীর মধ্যবর্তী স্থানে নৌকাযোগে দুই বিজিবি সদস্য ভারতীয় চোরাচালানের পণ্য পরিবহন করা নৌকাকে ধাওয়া দেন। একপর্যায়ে চোরাচালানের পণ্যবোঝাই নৌকার ধাক্কা লেগে দুটি নৌকাই পানিতে ডুবে যায়। এ সময় বিজিবির টহল নৌকায় থাকা এক সদস্য ও মাঝি তীরে উঠতে পারলেও সিপাহি মাসুম উঠতে পারেননি। নিখোঁজের পর থেকে স্থানীয়রা নদীতে নেমে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে। খবর পেয়ে বিজিবি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নদীতে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। তবে এখনও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।
৪৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক বলেন, ‘ভারতীয় চোরাই পণ্যবাহী নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে গিয়ে এক সিপাহি নিখোঁজ রয়েছেন। ডুবুরি দল উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।’
গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার মো. তোফায়েল আহমদ বলেন, ‘নিখোঁজ বিজিবি সদস্যকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।’