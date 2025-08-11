X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

২৪ বছর পর এমসি কলেজ ছাত্রদলের কমিটি গঠন, সভাপতি সামি সম্পাদক জুনেদ

সিলেট প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪২আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪২
সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ (এমসি কলেজ) শাখা ছাত্রদলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘ দুই যুগ পর

সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ (এমসি কলেজ) শাখা ছাত্রদলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘ দুই যুগ পর। সোমবার (১১ আগস্ট) কলেজ ক্যাম্পাসে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটে খান মোহাম্মদ সামি সভাপতি ও জুনেদুর রহমান জুনেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। 

দলীয় সূত্রে জানা যায়, কাউন্সিলে সভাপতি পদে পাঁচ জন ও সাধারণ সম্পাদক পদে চার জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। একইসঙ্গে মোট ভোটার ছিলেন ৬৩৯ জন। সভাপতি পদে খান মোহাম্মদ সামি ১৩২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. রাজিব হোসাইন সাহিদ পান ৭৯ ভোট। অন্যদিকে হাবিবুর রহমান ৪৮ ভোট এবং হাবিবুর রহমান নাঈম পান ৪০ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে জুনেদুর রহমান জুনেদ বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেন। তিনি ২৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হুমায়ুন রশিদ শাহ পান ১২ ভোট এবং এহসানুল হক তালহা পান ৬ ভোট। এর আগে সকালে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সর্বশেষ ২০২১ সালের ১৮ জানুয়ারি সজিব আহমেদকে আহ্বায়ক ও মোহাইমিনুল হক তপুকে সদস্যসচিব করে এমসি কলেজ ছাত্রদলের ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। পরে এই কমিটির আহ্বায়ক বিদেশ যাওয়ায় প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক সেলিম আহমদ সাগরকে আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটিকে ৬০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলেও ক্যাম্পাসে কোনও কার্যক্রম করতে পারেনি ছাত্রদল। যার কারণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনেকটা খেই হারিয়ে ফেলেছিল ছাত্রদল।

সম্মেলন ও কাউন্সিল শুরুর আগে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, ‘একাত্তরের মানবতাবিরোধী রাজনীতিতে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের অবস্থান নেওয়া নৈতিক দায়িত্ব। অতীতে ছাত্ররাজনীতির নানা কর্মকাণ্ডে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত থাকলেও ছাত্রদল তার পুনরাবৃত্তি না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবান্ধব রাজনীতি চালিয়ে যাবে।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এখনও নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মীরা সক্রিয় রয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন রাকিবুল। তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি হলে ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্রলীগের কর্মী রয়েছেন।

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিছাত্রদল
সম্পর্কিত
গাড়িসহ ২০ ড্রাম পাঙাশ মাছ ছিনতাই, বিএনপির প্রয়াত এমপির ছেলে কারাগারে
আওয়ামী লীগ মানুষকে নিঃশেষ করে দিয়েছে: এ্যানি
রাজনৈতিক অধিকারের প্রথম ধাপ হলো ভোট দিয়ে সরকার গঠন করা: তারেক রহমান
সর্বশেষ খবর
রবিবার দিনভর উত্তেজনা, পরদিন মাইকে ঘোষণা দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ
রবিবার দিনভর উত্তেজনা, পরদিন মাইকে ঘোষণা দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ
নীলফামারীতে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার
নীলফামারীতে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার
গাড়িসহ ২০ ড্রাম পাঙাশ মাছ ছিনতাই, বিএনপির প্রয়াত এমপির ছেলে কারাগারে
গাড়িসহ ২০ ড্রাম পাঙাশ মাছ ছিনতাই, বিএনপির প্রয়াত এমপির ছেলে কারাগারে
হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে এমপি পদ থাকবে না: ইসি সানাউল্লাহ
হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে এমপি পদ থাকবে না: ইসি সানাউল্লাহ
সর্বাধিক পঠিত
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media