সাদাপাথরকে আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে যা যা দরকার, করা হবে

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে সাদাপাথরকে আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে যা যা করা দরকার, তা করা হবে বলে—জানিয়েছেন নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম।
দায়িত্বগ্রহণের পরপরই বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকালে তিনি সরেজমিনে সাদাপাথরে উপস্থিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলো পরিদর্শন করেন এবং পাথর প্রতিস্থাপনের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জেলা প্রশাসক বলেন, ‘সাদাপাথর থেকে যেন আর একটিও পাথর চুরি না হয় সেই ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি কারা এই লুটের সঙ্গে জড়িত, কেন ও কীভাবে এটি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘জনগণ আমাদের শক্তি। ইতোমধ্যেই জনগণ এই লুটের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।’