শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রকে সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার নির্দেশ

সিলেট প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৫আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৫
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেছুর রহমানের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শন

‘সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর থেকে শুধু লুট নয়, হরিলুট হয়েছে। এ ঘটনায় যারাই জড়িত, সে যত বড় দলের কিংবা প্রশাসনেরই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে’—বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেছুর রহমান।

এ সময় তিনি সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রকে ২৪ ঘণ্টা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি অবৈধ উত্তোলন রোধে স্থায়ী নজরদারি জোরদারের নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে সাদাপাথর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘পাথর লুটের ঘটনায় যে দলেরই প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা প্রশাসনের যত বড় কর্মকর্তাই জড়িত থাকুক না কেন, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। বিজিবি ক্যাম্পের পাশেই সাদাপাথরে ভয়াবহ লুটপাট হয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় বিজিবি কোনোভাবেই দায় এড়াতে পারে না।’

তিনি আরও জানান, সাদাপাথরের মতো একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনকেন্দ্রে এমন ভয়াবহ লুটপাট দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। পর্যটকদের জন্য নিরাপদ ও আকর্ষণীয় পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

