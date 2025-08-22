X
নবীগঞ্জের সাবেক মেয়র ছাবির আহমদের বিএনপির দলীয় পদ স্থগিত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৫আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৫
বিএনপি নেতা ছাবির আহমদ

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য নবীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ছাবির আহমদ চৌধুরীর দলীয় সব পদ স্থগিত করেছে বিএনপি।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছাবির আহমদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে দলীয় নীতি ও সংগঠন পরিপন্থি অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা হিসেবে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

