X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুনামগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, আহত ১৫

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৫আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৫
সড়ক দুর্ঘটনা (প্রতীকী ছবি)

ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে ছেড়ে আসা তায়েফ পরিবহনের একটি বাস সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের সাহেবনগর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে আহত হন ১৫ যাত্রী। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে এ ঘটনা ঘটে।

জয়কলস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন কুমার চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘বাসটি ছাতক উপজেলার সাহেবনগর এলাকায় আসার পর বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সড়কের পাশে খাদে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। পুলিশ এসে বাস উদ্ধার করে। এ সময় স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় একজনকে উদ্ধার করে সিলেটের মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। আহত বাকি দুই যাত্রী স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।’

স্থানীয়রা জানান, বাসে ১০-১৫ জন যাত্রী ছিলেন। তারা সবাই কমবেশি আহত হয়েছেন। যাত্রীরা এলাকাবাসীকে জানান, চালক গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে ঝিমাচ্ছিলেন তাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। তিন কিলোমিটার সামনে এগিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটলে বাসটি হাওরের পানিতে নিমজ্জিত হতো। তখন হতাহতের ঘটনা ঘটতো।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাআহত
সম্পর্কিত
উদ্বোধনের তৃতীয় দিনে মওলানা ভাসানী সেতুর সংযোগ সড়কে দুর্ঘটনা, নিহত ১
কুমিল্লায় লরি উল্টে প্রাইভেটকার-অটোরিকশার ৪ যাত্রী নিহত
যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে সবজি ব্যবসায়ী আহত
সর্বশেষ খবর
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
বেবিচকে ঝুলে আছে ৮৮৬ কর্মীর চাকরি স্থায়ীকরণ
বেবিচকে ঝুলে আছে ৮৮৬ কর্মীর চাকরি স্থায়ীকরণ
দেম্বেলের পেনাল্টি মিসের পরও পিএসজির জয়
দেম্বেলের পেনাল্টি মিসের পরও পিএসজির জয়
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media