সুনামগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, আহত ১৫

ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে ছেড়ে আসা তায়েফ পরিবহনের একটি বাস সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের সাহেবনগর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে আহত হন ১৫ যাত্রী। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে এ ঘটনা ঘটে।
জয়কলস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন কুমার চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘বাসটি ছাতক উপজেলার সাহেবনগর এলাকায় আসার পর বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সড়কের পাশে খাদে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। পুলিশ এসে বাস উদ্ধার করে। এ সময় স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় একজনকে উদ্ধার করে সিলেটের মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। আহত বাকি দুই যাত্রী স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।’
স্থানীয়রা জানান, বাসে ১০-১৫ জন যাত্রী ছিলেন। তারা সবাই কমবেশি আহত হয়েছেন। যাত্রীরা এলাকাবাসীকে জানান, চালক গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে ঝিমাচ্ছিলেন তাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। তিন কিলোমিটার সামনে এগিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটলে বাসটি হাওরের পানিতে নিমজ্জিত হতো। তখন হতাহতের ঘটনা ঘটতো।