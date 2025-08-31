X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সিলেটে বসতঘর থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৫
গোয়াইনঘাট থানা

সিলেটের গোয়াইনঘাটের তোয়াকুল ইউনিয়নের ফুলতৈল গ্রাম থেকে হোসনে আরা (২৬) নামের এক প্রবাসীর স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে, পারিবারিক কলহ থেকে ওই গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন। তিনি ফুলতৈল গ্রামের বাসিন্দা প্রবাসী সৈয়দুর রহমানের স্ত্রী।

রবিবার (৩১) আগস্ট দুপুরে তার বসতঘর থেকে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, ‘পারিবারিক কলহ থেকে এমনটি ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওই নারী ওড়নার মাধ্যমে ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।’

লাশ উদ্ধার
