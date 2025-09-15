X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ

সিলেট প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫১আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫১
মো. সারওয়ার আলম

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও দি সিলেট খাজাঞ্চিবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মো. সারওয়ার আলম ও এডিসি (শিক্ষা ও আইসিটি) নুরের জামানকে শোকজ (কারণ দর্শানো নোটিশ) করেছেন আদালত। গত ১১ সেপ্টেম্বর সিলেটের সিনিয়র সহকারী জজ সদর আদালত তাদের প্রতি এ শোকজ জারি করেন বলে বাদীর আইনজীবী এ এইচ ইরশাদুল হক এ প্রতিবেদককে নিশ্চিত করেন।

গত বৃহস্পতিবার আদালত এ শোকজ ইস্যু করেন। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) শোকজ জারি হতে পারে বলে জানান এ আইনজীবী।

এ আইনজীবী আরও জানান, স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক আবেদা হক সিলেটের ডিসি ও স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং এডিসির (শিক্ষা ও আইসিটি) বিরুদ্ধে ডিসির বিগত ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ‘এখতিয়ারবহির্ভূত ও বেআইনি সাময়িক বরখাস্ত আদেশে’র বিরুদ্ধে সিনিয়র সহকারী জজ সদর সিলেট আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার আর্জিতে বাদী এ বিষয়ে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রার্থনা করেন। আদালত ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তাদেরকে কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

খাজাঞ্চিবাড়ি স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক আবেদা হক ও মো. রোকন উদ্দিনকে গত ৯ সেপ্টেম্বর সার্ভিস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অনুযায়ী বরখাস্ত করেন প্রতিষ্ঠানটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিলেটের নবাগত জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। এর বিরুদ্ধে গত ১১ সেপ্টেম্বর আদালতে স্বত্ব মোকদ্দমা (নম্বর-৪২৬/২৫) দাখিল করেন আবেদা হক। মোকদ্দমার প্রেক্ষিতে আদালত ডিসি ও এডিসিকে শোকজ করেন।

