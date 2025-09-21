সিলেটে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সুনামগঞ্জের ছাতক

সিলেটে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা ১৯ মিনিটে ৩৬ সেকেন্ডের এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ (চার)।
আগারগাঁও আবহাওয়া অফিসের ওয়্যারলেস সুপারভাইজার মো. জহিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগারগাঁও বিএমডি সিসমিক সেন্টার থেকে ১৮৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এ ভূকম্পন অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সুনামগঞ্জের ছাতকে।
সিলেট আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সজীব হোসেন জেলায় ভূমিকম্পের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মৃদু এই ভূমিকম্পে সিলেটের কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্প নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়ও অনেকে পোস্ট দিয়েছেন।