রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সিলেটে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সুনামগঞ্জের ছাতক

সিলেট প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৪আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৪
সিলেটে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা ১৯ মিনিটে ৩৬ সেকেন্ডের এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ (চার)।

আগারগাঁও আবহাওয়া অফিসের ওয়্যারলেস সুপারভাইজার মো. জহিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগারগাঁও বিএমডি সিসমিক সেন্টার থেকে ১৮৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এ ভূকম্পন অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সুনামগঞ্জের ছাতকে।

সিলেট আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সজীব হোসেন জেলায় ভূমিকম্পের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মৃদু এই ভূমিকম্পে সিলেটের কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্প নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়ও অনেকে পোস্ট দিয়েছেন।

ভূমিকম্প
আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সালাউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এসএসসি পাসে চাকরি
এক বছরের বকেয়া বেতন-ঈদ বোনাসের দাবি ভিডিপি সদস্যদের
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
