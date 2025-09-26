X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুনামগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ২

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১১আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১১
জয়কলস হাইওয়ে থানা

সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কের পাগলা বাজার এলাকায় ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত ও চালক আহত হয়েছেন। নিহতদের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

জয়কলস হাইওয়ে থানার পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টায়  ট্রাক সুনামগঞ্জ থেকে সিলেট যাচ্ছিল। সিএনজিচালিত অটোরিকশা সুনামগঞ্জ আসার পথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে অটোরিকশার দুই যাত্রী  মারা যান। ধারণা করা হয় ট্রাকচালক চালানোর সময় ঘুমিয়ে পড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।

জয়কলস হাইওয়ে থানার ওসি সঞ্জয় কুমার চৌধুরী বলেন, দুই জন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। আহতদের সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।  নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
সাজেক থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো পর্যটকের
দুর্ঘটনায় মাদ্রাসাছাত্রী নিহতের পর বাসে আগুন দিলো জনতা
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কা, চালক-হেলপার নিহত
সর্বশেষ খবর
দুই চিকিৎসক দিয়ে চলছে উপজেলা হাসপাতাল, রোগীদের ভোগান্তি
দুই চিকিৎসক দিয়ে চলছে উপজেলা হাসপাতাল, রোগীদের ভোগান্তি
টিভিতে আজকের খেলা (২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
এবার মালিক পক্ষই চাঁপাই-রাজশাহী-নাটোর থেকে দূরপাল্লার বাস বন্ধ করলো
এবার মালিক পক্ষই চাঁপাই-রাজশাহী-নাটোর থেকে দূরপাল্লার বাস বন্ধ করলো
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media