সুনামগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ২

সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কের পাগলা বাজার এলাকায় ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত ও চালক আহত হয়েছেন। নিহতদের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি।
জয়কলস হাইওয়ে থানার পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টায় ট্রাক সুনামগঞ্জ থেকে সিলেট যাচ্ছিল। সিএনজিচালিত অটোরিকশা সুনামগঞ্জ আসার পথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে অটোরিকশার দুই যাত্রী মারা যান। ধারণা করা হয় ট্রাকচালক চালানোর সময় ঘুমিয়ে পড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।
জয়কলস হাইওয়ে থানার ওসি সঞ্জয় কুমার চৌধুরী বলেন, দুই জন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। আহতদের সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।