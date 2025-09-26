X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে মা-মেয়েসহ নিহত ৩

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৩আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৩
ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে মা-মেয়েসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নের শত্রুমর্দন বাঘেরকোনার সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- সুনামগঞ্জ পৌর শহরের উকিলপাড়ার বাসিন্দা আবাদিত কেশবা প্রিয় (৪০) ও তার মেয়ে সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্রী প্রথমা চৌধুরী। তারা হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার নবীপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। এ ছাড়াও শহরের নবীনগর এলাকার সজল ঘোষ (৫০)।

জানা গেছে, সকালে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের শত্রুমর্দন বাঘেরকোনা এলাকায় ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ২ জন নিহত হন। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রথমা চৌধুরীকে শান্তিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।

শান্তিগঞ্জ থানার ওসি আব্দুল আহাদ বলেন, ঘাতক ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহত
