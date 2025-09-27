জুলাই আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে শাবিপ্রবির ৩৭ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

গত বছরের জুলাই আন্দোলনে (১৪ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত) আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে ২০ জনকে আজীবন বহিষ্কার এবং ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মুখলেসুর রহমান। এর আগে, বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় সিন্ডিকেট সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী এ বিষয়ে নিশ্চিত করেন।
জানা যায়, বহিষ্কৃত সবাই নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে আজীবন বহিষ্কার হয়েছেন ১২ জন ও হলে অস্ত্র রাখার ঘটনায় ৮ জনকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে কয়েকজন দুই ঘটনাতেই অভিযুক্ত থাকায় আজীবন বহিষ্কার হয়েছেন।
এ ছাড়া ২ থেকে ৪ সেমিস্টার করে বহিষ্কার করা হয়েছে ১৭ জনকে। একইসঙ্গে যাদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়নি এমন ১৯ জনকে খালাস প্রদান করা হয়েছে ও কয়েকজনকে সতর্ক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
অস্ত্র রাখার অপরাধে খালাস দেওয়ার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মুখলেসুর রহমান বলেন, ‘অস্ত্রের সম্পৃক্ততার বিষয়ে সাময়িক বহিষ্কার হওয়ার একটা প্রস্তাব এসেছিল। তবে আমরা বিবেচনা করে দেখেছি, অনেকে ভর্তি ছিল এক রুমে থেকেছে অন্য রুমে। সেক্ষেত্রে যদি সাময়িক বহিষ্কার করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা তার সঙ্গে অবিচার করা হবে। তাই আমরা যাচাই-বাছাই করে তাদেরকে খালাস প্রদান করেছি।’