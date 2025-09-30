X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
শাবিপ্রবিতে র‍্যাগিংয়ের দায়ে ২৫ শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কারসহ বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি

সিলেট প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৬আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৬
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) র‍্যাগিংয়ের দায়ে অভিযুক্ত এক শিক্ষার্থীকে আজীবন ও ২৪ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সম্প্রতি ২৩৭তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডির তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ফাহিম মুনতাসিরকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। একই বিভাগের শিক্ষার্থী জুনায়েদ মুস্তাফিজ অয়নকে চার সেমিস্টার, শরিফুজ্জামান খান আতিফ, সাবিদ আবরার তাজিম, অনিক আহমেদ, প্রীতম সাহা, সুয়েল রানা, যুবায়ের হোসেন তালুকদার জিম, মো. নাঈম মিয়া, বিকাশ চন্দ্র ধর ও মিঞা মোহাম্মদ সায়্যদুল বাশার রিফাতকে দুই সেমিস্টার বহিষ্কার করেছে প্রশাসন।

গত বছরের ২৭ নভেম্বর পরিসংখ্যান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ৫ জন নারী শিক্ষার্থী একই বিভাগের ১৫ জন জুনিয়র শিক্ষার্থীকে শহীদ মিনারে ডেকে নিয়ে র‍্যাগিং করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় পরিসংখ্যান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী কাজী তাসমিয়া হক আরিশাকে চার সেমিস্টার এবং ফারজানা মেহেরুন নুহা, তাসমিল্লাহ আলম মাইশা, লামিয়া ইসলাম জুঁই ও শ্রাবণী দে প্রীয়ার আজীবন ছাত্রী হল থেকে সিট বাতিল করা হয়েছে।

