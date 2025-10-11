X
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ: আন্দোলনের মুখে ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ বাতিল

সিলেট প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১১আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১১
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আন্দোলনের মুখে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে বহিষ্কৃত সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২৫ শিক্ষার্থীর বহিষ্কার আদেশ বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারাদেশ বাতিলের বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২৩৭তম সভায় অনুমোদিত র‍্যাগিং ইস্যুতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আলোচনা ও সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারাদেশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় অবহিত করা হবে।

উল্লেখ্য, এক বছর আগের র‍্যাগিং ইস্যুতে কেন্দ্র করে গত ২৫ সেপ্টেম্বরের সিন্ডিকেট সভায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার ও ২৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে ও হল থেকে আজীবন বহিষ্কার করে প্রশাসন।  এ নিয়ে শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। অনেক বিভাগের শিক্ষার্থী প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে প্রহসন দাবি করে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করেন।

'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
চাঁদাবাজির মামলা: জামিন পেলেন ঢাবি ছাত্রদল নেতা শাওন, ২ আসামি কারাগারে
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
