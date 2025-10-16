ভারতে পিটুনিতে নিহত ৩ বাংলাদেশির লাশ হস্তান্তর

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জেলার বিদ্যাবিল এলাকায় পিটুনিতে নিহত তিন বাংলাদেশি নাগরিকের লাশ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় চুনারুঘাট উপজেলার কেদারাঘাট সীমান্ত দিয়ে লাশ হস্তান্তর করা হয়।
বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- চুনারুঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম, হবিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবাস কুমার সিংহ, মাধবপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার এ কে এম সালিমুল হক, চুনারুঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামসহ বিজিবির কর্মকর্তারা।
ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- খোয়াই থানার ওসি সুবির মালাকারসহ বিএসএফ ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা।
নিহতরা হলেন— চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের বাসুল্লা গ্রামের কনা মিয়ার ছেলে পণ্ডিত মিয়া (৪৭), কবিলাশপুর গ্রামের কদ্দুস মিয়ার ছেলে সজল মিয়া (২১) ও আলীনগর গ্রামের মৃত আশ্বব উল্লার ছেলে জুয়েল মিয়া (৩০)।
জানা গেছে, গত ১৪ অক্টোবর কাজের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরার খোয়াই জেলার বিদ্যাবিল এলাকায় প্রবেশ করেন তারা। বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকালে স্থানীয়রা গরু চোর সন্দেহে তাদের ওপর হামলা চালায়। ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়।
খোয়াই জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর বৃহস্পতিবার লাশগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। হবিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবাস কুমার সিংহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।