শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা সৃষ্টি করলে প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১১
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সুপারিশ পাওয়া শিক্ষকদের নিয়োগ, যোগদান ও এমপিওভুক্ত প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টির অভিযোগ পেলে প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধসহ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করে।

আদেশে বলা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা নিয়মিত কমিটি না থাকাসহ বিভিন্ন কারণে এনটিআরসিএ সুপারিশ পাওয়া শিক্ষকদের নিয়োগ, যোগদান ও এমপিওভুক্ত করার প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। যেসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা নিয়মিত কমিটি নেই, সেসব প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান বা অ্যাডহক কমিটি এবং অ্যাডহক কমিটি না থাকলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে নিয়োগ, যোগদান ও এমপিওভুক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

সুপারিশ পাওয়া শিক্ষকগণের নিয়োগ, যোগদান ও এমপিওভুক্ত প্রক্রিয়ায় কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অফিস আদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ পাওয়া শিক্ষকদেরর নিয়োগ, যোগদান ও এমপিওভুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় সার্বিক সহযোগিতা দিতে নির্দেশনা দেওয়া হলো। নির্দেশনা প্রতিপালন না করলে  ২০১৮ সালের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালার (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত/সর্বশেষ পরিমার্জিত)  ১৮.১ (খ) এবং (গ) অনুচ্ছেদ অনুসারে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

/এসএমএ/এপিএইচ/
বিষয়:
মাদ্রাসাশিক্ষক
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
