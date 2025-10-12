ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে পদযাত্রা সোমবার

প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ দ্রুত জারির দাবিতে পদযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় শিক্ষা ভবন অভিমুখে এ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) ‘সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলনের’ পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচির তথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ-২০২৫’ এর খসড়াকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই নানা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের একমাত্র দাবি এখন দ্রুত এই অধ্যাদেশ জারি করা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ৯ অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যাদেশের খসড়া নিয়ে সব অংশীজনের মতামত নিয়েছে। মতামতের ভিত্তিতেই মন্ত্রণালয় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে।
তবে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অতীতেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সময়ক্ষেপণ করা করা হয়েছে। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় যে মডেলেই গঠিত হোক না কেন, এখন প্রয়োজন দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশ জারি করা। এর দিনক্ষণ না জানানো হলে শিক্ষার্থীরা অধ্যাদেশ নিয়েই তবে পড়ার টেবিলে ফিরতে চায়। তাই আগামী ১৩ অক্টোবর শিক্ষা ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের অবস্থান জানাবে সাত কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।