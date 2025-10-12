X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে পদযাত্রা সোমবার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪৮আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪৮
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি

প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ দ্রুত জারির দাবিতে পদযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় শিক্ষা ভবন অভিমুখে এ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) ‘সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলনের’ পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচির তথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ-২০২৫’ এর খসড়াকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই নানা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের একমাত্র দাবি এখন দ্রুত এই অধ্যাদেশ জারি করা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ৯ অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যাদেশের খসড়া নিয়ে সব অংশীজনের মতামত নিয়েছে। মতামতের ভিত্তিতেই মন্ত্রণালয় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে।

তবে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অতীতেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সময়ক্ষেপণ করা করা হয়েছে। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় যে মডেলেই গঠিত হোক না কেন, এখন প্রয়োজন দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশ জারি করা। এর দিনক্ষণ না জানানো হলে শিক্ষার্থীরা অধ্যাদেশ নিয়েই তবে পড়ার টেবিলে ফিরতে চায়। তাই আগামী ১৩ অক্টোবর শিক্ষা ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের অবস্থান জানাবে সাত কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

/এসএমএ/আরকে/
বিষয়:
পদযাত্রাঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি
সম্পর্কিত
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
আমরা নতুন ধারার রাজনীতি করতে এসেছি: তাসনিম জারা
বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনাকে কখনও ক্ষমা করবে না: নাহিদ ইসলাম
সর্বশেষ খবর
হারানো অস্ত্র কখনও শতভাগ উদ্ধার হয় না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
হারানো অস্ত্র কখনও শতভাগ উদ্ধার হয় না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
ওয়ার্ল্ড টেনিসের মূলপর্বে বাংলাদেশের অবিনাশ
ওয়ার্ল্ড টেনিসের মূলপর্বে বাংলাদেশের অবিনাশ
প্রাণহীন চুল নিয়ে বিব্রত?
প্রাণহীন চুল নিয়ে বিব্রত?
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media