সোমবার থেকেই লাগাতার কর্মবিরতি ঘোষণা এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের

মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর পুলিশের হামলা, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও আটকের প্রতিবাদে আগামীকাল সোমবার (১৩ অক্টোবর) থেকেই লাগাতার কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা।
রবিবার (১২ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী এ ঘোষণা দেন।
এর আগে রবিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের অবস্থান কর্মসূচি থেকে সোমবারের (১৩ অক্টোবর) মধ্যে ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির আলটিমেটাম দেন শিক্ষকরা। এর মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা না হলে পরদিন মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে সারা দেশের সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস বর্জন করার ঘোষণার আল্টিমেটাম দেন শিক্ষকরা।
তবে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে আন্দোলন সরাতে শিক্ষকদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড, জলকামান নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ এবং কয়েকজন শিক্ষককে আটক করে পুলিশ। দুপুর সোয়া ২টা নাগাদ শিক্ষকরা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে সরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে চলে যান। অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন সেখানে।
শিক্ষকরা জানান, শান্তিপূর্ণ যৌক্তিক আন্দোলনকে পণ্ড করে দিলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
