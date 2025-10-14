X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবারের ডিগ্রি ও প্রফেশনাল কোর্সের পরীক্ষা স্থগিত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩৫আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩৫
২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্সের মঙ্গলবারের (১৪ অক্টোবর) পরীক্ষা স্থগিত করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। একইসঙ্গে প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে।  

সোমবার (১৩ অক্টোবর) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ সংক্রান্ত আলাদা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনিবার্য কারণবশত আগামী ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। মঙ্গলবারের (১৪ অক্টোবর) গণিত, উচ্চাঙ্গ সংগীত ব্যবহারিক ষষ্ঠ পত্র পরীক্ষা আগামী ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

আলাদা আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনিবার্য কারণবশত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মঙ্গলবারের (১৪ অক্টোবর) প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। স্থগিত পরীক্ষার তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।

বিষয়:
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়পরীক্ষা
