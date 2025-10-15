X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
জেনারেটিভ এআই নিয়ে গবেষণার আহ্বান ইউজিসি’র

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৯আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৯
ইউজিসিতে অনুষ্ঠিত ‘জেনারেটিভ এআই ফর প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) সম্ভাবনা কাজে লাগানো, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গবেষণা পরিচালনা করা এবং এ খাতে দক্ষ জনবল তৈরিতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাইদুর রহমান।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) ইউজিসিতে অনুষ্ঠিত ‘জেনারেটিভ এআই ফর প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

ইউজিসি’র ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) বিভাগ এবং বাংলাদেশ গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্ক (বিডিরেন) দু’দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করে।

আইসিটি বিভাগের পরিচালক মো. ওমর ফারুখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইউজিসি সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। এছাড়া, ইউজিসি’র আইএমসিটি বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মুহম্মদ নাজমুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সাইদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ‘ডেটা ড্রাইভেন জেনারেটিভ এআই’ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দেশের উপযোগী ‘ডেটা ড্রাইভেন জেনারেটিভ এআই’তৈরিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এগিয়ে আসতে হবে।

জেনারেটিভ এআইয়ের নেতিবাচক প্রভাব বিষয়ে সতর্ক করে অধ্যাপক সাইদুর রহমান বলেন, এটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজ অনেক সহজ হবে। কিন্তু এতে অনেকের চাকরির ক্ষেত্রে সংকোচনের শঙ্কা রয়েছে। তিনি জেনারেটিভ এআইয়ের যৌক্তিক ব্যবহার এবং সৃজনশীলতার চর্চা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।

ইউজিসি’র সচিব ফখরুল ইসলাম বলেন, মানুষের চিন্তা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে জেনারেটিভ এআইয়ের ব্যবহারের কোনও বিকল্প নেই। এছাড়া, প্রশাসনিক দক্ষতা ও উদ্ভাবন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআইয়ের উপযোগিতা রয়েছে বলে তিনি জানান তিনি।

ইউজিসি’র পরিচালক ওমর ফারুখ বলেন, জেনারেটিভ এআইয়ের ব্যবহার দাফতরিক কাজ সহজ করে দিচ্ছে।

ওমর ফারুখ জেনারেটিভ এআই সঠিকভাবে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন এবং জেনারেটিভ এআই ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখা এবং ভুল তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। এছাড়া, ডাটা সুরক্ষা এবং কপি রাইট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তিনি পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শও দেন তিনি।

জেনারেটিভ এআই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বিডিরেনের জেনারেল ম্যানেজার খন্দকার রাশেদুল আরেফিন, ম্যানেজার আবু নাসের মো. নাফিউ, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার প্রান্ত পাল এবং সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পুনম চৌধুরী।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের পরিচালক ড. মো. সুলতান মাহমুদ ভূইয়া, ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জেসমিন পারভিন, অডিট বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) নাহিদ সুলতানাসহ ২৯ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশ নেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক ইমতিয়াজ আহমেদ।

ইউজিসিআর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স
গ্রাহকের শতকোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
জনরোষ এমন জিনিস, এটি কাউকে ক্ষমা করবে না: ডা. জাহিদ
এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় দুই বাড়ির মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শুরু
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
