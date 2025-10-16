এইচএসসিতে ফেল করেছেন সাড়ে ৪ লাখ শিক্ষার্থী

চলতি বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ফেল করেছেন ৫ লাখ ৮ হাজার ৭০১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থী এইচএসসিতে ফেল করেছেন। গত বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এই সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৯৫ হাজার ৭৪৯ জন।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় সব শিক্ষা বোর্ড থেকে একযোগে এ ফল প্রকাশ করা হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করেন বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির।
এ বছর মোট অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ লাখ ৩৫ হাজার ৬৬১ জন। এর মধ্যে ৭ লাখ ২৬ হাজার ৯৬০ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। গত বছর অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২ লাখ ৩১ হাজার ৫৮ জন। এর মধ্যে ১০ লাখ ৩৫ হাজার ৩০৯ জন পাস করেন।
ফলাফলের তথ্য থেকে জানা গেছে, ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ১০ লাখ ৪৭ হাজার ২৪২ জন। এর মধ্যে ৫ লাখ ৯৮ হাজার ১৬৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাকি ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৭৬ জন ফেল করেছেন।
এছাড়া আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮২ হাজার ৮০৯, এর মধ্যে ৬২ হাজার ৬০৯ জন পাস করেছেন। ফেল করেছেন ২০ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থী।
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার ৬১০। এর মধ্যে পাস করেছেন ৬৬ হাজার ১৮৫ জন। বাকি ৩৯ হাজার ৪২৫ জন শিক্ষার্থী ফেল করেছেন।