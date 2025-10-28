X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
ইউল্যাবের অষ্টম সমাবর্তনে সনদ পেলো ১৫০৮ শিক্ষার্থী

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২০আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২০
শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণ পদক ও সনদ তুলে দিচ্ছেন পরিবেশ উপদেষ্টা

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস অব বাংলাদেশ-ইউল্যাবের অষ্টম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর ইউল্যাব থেকে মোট ১ হাজার ৫০৮ জন শিক্ষার্থী সনদ পান। এর মধ্যে ১ হাজার ১১১ জন স্নাতক এবং ৩৯৭ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী রয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর চীন-মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত।

রাষ্ট্রপতি ও আচার্য মো. সাহাবুদ্দিনের প্রতিনিধি হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সমাবর্তন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ভ্যালেডিক্টোরিয়ান অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন তাশিন হক, যিনি ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রোগ্রাম থেকে ৩ দশমিক ৮৬ সিজিপিএ অর্জন করে স্নাতক শেষ করেন। এছাড়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায় থেকে মোট দুজন শিক্ষার্থী স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম। সমাবর্তন বক্তব্য রাখেন এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর। এছাড়া ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য সৈয়দা মাদিহা মোরশেদ এবং ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান সমাবর্তনে স্নাতকদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

ইউল্যাব
নির্বাচন ভবনের নিরাপত্তা বাড়াতে ডিএমপিকে ইসির চিঠি 
পরিবেশ অধিদফতরে চাকরির সুযোগ, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
‘হিজাবকে কটাক্ষ করা স্বাধীনতা হলে সেটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি’
ব্র্যাক ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও দায়িত্বশীল প্রযুক্তি সহযোগিতার উদ্যোগ
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
