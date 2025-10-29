শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বাড়ানো হচ্ছে: ইউজিসি

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বাড়াতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য ও চেয়ারম্যান (রুটিন দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ইউজিসিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক চাহিদা নিরূপণে ‘সোশ্যাল ইমোশনাল লার্নিং ট্রেইনিং ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ম্যানুয়াল রিভিউ’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান তিনি।
ইউজিসি ও ইউনেস্কো যৌথভাবে কমিশনের অডিটোরিয়ামে তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ইউনেস্কোর সহায়তায় সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নামে ইউজিসি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২২টি পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। পরবর্তী সময়ে, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সারা দেশে ১০ লাখ শিক্ষার্থীকে এই সেবার আততাভুক্ত করা হবে।
ইউজিসির ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মোছা. জেসমিন পারভিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম।
অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, সম্প্রতি ড্যাফোডিল ও সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার।
শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে শিক্ষক ও পিতা-মাতাকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।
অধ্যাপক আইয়ুব ইসলাম বলেন, এই কর্মশালার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য অনলাইন-অফলাইন মাধ্যমে সামাজিক, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম এবং সহায়ক উপাদানগুলো চিহ্নিত ও যাচাই করা সম্ভব হবে।
কর্মশালায় আইইউবিএটি’র প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, ইউনেস্কোর প্রতিনিধি রাজু দাসসহ ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা, কাউন্সিলর, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, শিক্ষার্থী এবং ইউজিসির কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন।
উল্লেখ্য, সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি বিশেষ মডিউল তৈরি করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট অধ্যাপক মো. রাফিউজ্জামান, ব্র্যাক আইইডি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন মনোবিজ্ঞানী এই মডিউলটি তৈরি করেছেন। আগামী নভেম্বর মাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হবে।