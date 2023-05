এলো ‌‌‘গজনি’র আভাস, তার আগে নেপালে ধ্যানমগ্ন আমির

বলিউড মায়ানগরীর শোরগোল ছেড়ে নেপালে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন আমির খান। একই সময়ে এলো সুপারহিট ‘গজনি’র সিক্যুয়েল দিয়ে পর্দায় ফেরার।

ধারনা করা হচ্ছে, সেই ভরসাতেই মাঝের ব্যর্থ সময়টা ভুলতে চান এই পারফেকশনিস্ট। তাই উঠেছেন সোজা গৌতম বুদ্ধের দেশে। বসেছেন ধ্যানে।

‘থ্রি ইডিয়েটস’, ‘পিকে’, ‘দঙ্গল’, ‘গজনি’-সহ একাধিক ব্লকবাস্টার ছবির নায়ক আমির। প্রযোজকদের অন্যতম ভরসা তিনি। অথচ আমিরের শেষ দুই ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ‘থাগস অব হিন্দুস্তান’-এর ব্যর্থতা আমিরকে ভাবিয়েছিল, কিন্তু ‘লাল সিং চাড্ডা’র বক্স অফিস কালেকশনে রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন বলিউডের আমির। ‘ফরেস্ট গাম্প’-এর হিন্দি রিমেকে দর্শক এভাবে রিজেক্ট করবে দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি অভিনেতা। তাই আপাতত লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের জগত থেকে দূরে রয়েছেন আমির।

শুধু পেশাগত ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিজীবনেও ঝড়ঝাপটা সামালাতে হয়েছে আমিরকে। কিরণ রাওয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে ভেঙেছে, পাশাপাশি মেয়ের বয়সী নায়িকা ফাতিমার সঙ্গে তার প্রেম নিয়েও গুঞ্জন ছড়িয়েছে বারবার। তাই সবকিছু থেকে শান্তির খোঁজে প্রতিবেশী দেশ নেপালে উড়ে গেলেন আমির খান।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আপাতত গৌতম বুদ্ধের দেশে ১০ দিনের মেডিটেশন প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছেন অভিনেতা। কাঠমান্ডুর বুধানীলকণ্ঠ-এ বিপশ্যনা ধ্যানে লীন হবেন আমির। সংস্কৃতে বিপশ্যনা মানে কোনোকিছুকে ‘বিশেষ ভাবে দেখা’। এটি মূলত আত্মশোধনের একটি পদ্ধতি। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এর চল বেশি দেখা গেলেও এই সাধনাটি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ধর্মের মানুষের মধ্যে আবদ্ধ নয়।

আমির কি একাই নেপাল সফরে গেছেন? নাকি তার সঙ্গে গিয়েছে অন্য কেউ। তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। সেখান থেকে বেশকিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে আমিরের। একটি ছবিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পাশে মাথা নত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে বলিউড স্টারকে।

‘লাল সিং চাড্ডা’র ব্যর্থতার পর আমির স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, আপাতত পর্দা থেকে বেশ কয়েক বছরের বিরতি নিতে চান তিনি। সময় কাটাতে চান পরিবারের সঙ্গে। কর্মক্ষেত্রে সময় দিতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অধিক সময় না কাটাতে পারার আক্ষেপ শোনা গিয়েছিল তিন সন্তানের পিতার গলায়। অন্যদিকে সূত্রের খবর, ‘গজনি’র সিক্যুয়েল নিয়ে আসতে চান আমির। সে জন্য নির্মাতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে অভিনেতার, নিয়মিত হায়দরাবাদও যাচ্ছেন আমির। ‘কেজিএফ’খ্যাত পরিচালক প্রশান্ত নীলের সঙ্গে আলোচনা চলছে আমিরের। তার পরবর্তী ছবিতে জুনিয়র এনটিআরের সঙ্গে নাকি দেখা যেতে পারে বলিউড পারফেকশনিস্টকে।

Aamir Khan in Nepal for a private visit. He has reportedly gone to a meditation spot in the outskirts of Kathmandu.

Enjoy your stay in Nepal sir