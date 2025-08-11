X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
অনেকদিন ধরেই একসঙ্গে আছি: প্রেমিক প্রসঙ্গে জয়া

বিনোদন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৮আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৯
জয়া আহসান

প্রেম-বিয়ে প্রসঙ্গে বিস্ফোরক তথ্য দিলেন জয়া আহসান। যারা এতকাল তাকে একলা ভেবেছিলেন, তাদের জন্য মূলত এই ঘোষণাটি অস্বস্তিকর হতে পারে। খবরটি হলো, লম্বা সময় ধরেই সম্পর্কে আছেন অভিনেত্রী। অনেক বছর ধরেই রয়েছেন একসঙ্গে।

সম্প্রতি কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে জয়া অভিনীত দুটি ছবি-‘ডিয়ার মা’ ও ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। সিনেমা দুটির প্রচারণায় ব্যস্ত এই অভিনেত্রী সম্প্রতি কলকাতাভিত্তিক একটি ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রথমবারের মতো স্বীকার করলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কে আছেন। জানালেন বিয়ে ভাবনা এবং ব্যক্তিজীবনের কিছু অজানা কথা।

প্রেমিক প্রসঙ্গে সঞ্চালকের প্রশ্নে জয়া অকপটে বলেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। মানুষ তো একা থাকতে পারে না। অবশ্যই আছে।’ তবে তিনি জানান, তার ‘বিশেষ মানুষ’ সিনেমাজগতের কেউ নন। জয়া আহসান জয়ার ভাষ্যে, ‘আমরা অনেকদিন ধরেই একসঙ্গে আছি, বহু বছর…। যে কোনও সম্পর্কে পার্টনার হওয়ার আগে ভালো বন্ধু হয়ে উঠতে পারা গুরুত্বপূর্ণ; আমরা সেটা পেরেছি। সে আমার অনেক অত্যাচার সহ্য করে। আমি একজন অভিনয়শিল্পী, অনেক ভ্রমণ করি, কলকাতায় এসে দীর্ঘদিন কাজ করি-এসব কোনও কিছুই সে মনেও আনে না। আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে, এটা বড় বিষয়। আমরা দু’জনই খুব প্রাইভেট মানুষ, তাই নিজেদের মতো করে থাকার চেষ্টা করি।’

সঙ্গীর কোন একটি গুণ সবচেয়ে পছন্দ-এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘সে অনেক শান্ত।’  সঞ্চালক তখন মজা করে বলেন,‘আপনিও তো শান্ত।’ জবাবে জয়া বলেন, ‘হ্যাঁ, হয়তো সে জন্যই তাকে পছন্দ করেছি।’

বিয়ে প্রসঙ্গে জয়া জানান, ‘এটা আমি এখনই বলতে পারব না। আমার বিয়ে করার খুব তাড়াতাড়ি ইচ্ছা হবে কি না, কিংবা আদৌ হবে কি না-আমি জানি না। তবে বিয়ে করে একসঙ্গে থাকার ধারণাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি।’

তাহলে কি তিনি বিয়ের জন্য প্রস্তুত নন- এমন প্রশ্নে বলেন, ‘এটা প্রস্তুতির বিষয় নয়। আমার আসলে একটা ভীতি আছে, ভয় কাজ করে।’

এ ভয় কি অতীত সম্পর্কের অভিজ্ঞতার জন্য? জয়ার উত্তর, ‘হতেই পারে। আমারও সেটাই মনে হয়।’ জয়া আহসান দুই বাংলার চলচ্চিত্রে সমানতালে কাজ করা জয়া আহসান বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী। ‘গেরিলা’, ‘চোরাবালি’, ‘বিউটি সার্কাস’, ‘বিজয়া’ থেকে শুরু করে ‘বিনিসুতোয়’-বড় পর্দায় তার প্রতিটি চরিত্রই দর্শকের কাছে আলাদা আবেদন তৈরি করেছে। অভিনয়ের বাইরে তিনি প্রযোজনাতেও যুক্ত হয়েছেন, যেমন ‘দেবী’ ও ‘ঝরা পালক’। সর্বশেষে দেশে মুক্তি পেয়েছেন ‘তাণ্ডব’ ও ‘উৎসব’। দুটো থেকেই কুড়িয়েছেন প্রশংসা।

