‘তাণ্ডব’ তালিকায় যুক্ত হলো আরেক ওটিটি

বড় পর্দায় বাজিমাত করার পর দুটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও চলছে ‘তাণ্ডব’র জয়যাত্রা। আরও দর্শকদের কাছে সিনেমাটি পৌঁছে দিতে এবার যুক্ত হলো আরেক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। নাম তার দীপ্ত প্লে।
আজ (১৪ আগস্ট) থেকে দীপ্ত প্লে’তে দেখা যাচ্ছে বছরের বহুল আকাঙ্ক্ষিত সিনেমা ‘তাণ্ডব’।
দর্শকদের এই তথ্য জানিয়ে মেগাস্টার শাকিব খান তার ফেসবুক পোস্টে বলেন, ‘প্রথমবারের মতো একটি বাংলা সিনেমা ইতিহাস গড়ছে একসাথে তিনটি বড় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে গর্বের সঙ্গে স্ট্রিমিং হচ্ছে। এটি এক স্মরণীয় সিনেম্যাটিক মুহূর্ত! এই শো দেখতে ভুলে যেও না।’
কোরবানির ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত শাকিব খানের ‘তাণ্ডব’ সিনেমাটির পরিচালনায় আছেন রায়হান রাফী, আর প্রধান চরিত্রে রয়েছেন শাকিব খান। তার সঙ্গে রয়েছেন জয়া আহসান, সাবিলা নূর, আফজাল হোসেন, শহিদুজ্জামান সেলিমসহ আরও অনেকে। দুটি বিশেষ চরিত্র দেখা যাচ্ছে আফরান নিশো ও সিয়ামকে।