X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘তাণ্ডব’ তালিকায় যুক্ত হলো আরেক ওটিটি

বিনোদন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৮আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৬
একটি দৃশ্যে শাকিব ও সাবিলা

বড় পর্দায় বাজিমাত করার পর দুটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও চলছে ‘তাণ্ডব’র জয়যাত্রা। আরও দর্শকদের কাছে সিনেমাটি পৌঁছে দিতে এবার যুক্ত হলো আরেক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। নাম তার দীপ্ত প্লে।

আজ (১৪ আগস্ট) থেকে দীপ্ত প্লে’তে দেখা যাচ্ছে বছরের বহুল আকাঙ্ক্ষিত সিনেমা ‘তাণ্ডব’। 

দর্শকদের এই তথ্য জানিয়ে মেগাস্টার শাকিব খান তার ফেসবুক পোস্টে বলেন, ‘প্রথমবারের মতো একটি বাংলা সিনেমা ইতিহাস গড়ছে একসাথে তিনটি বড় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে গর্বের সঙ্গে স্ট্রিমিং হচ্ছে। এটি এক স্মরণীয় সিনেম্যাটিক মুহূর্ত! এই শো দেখতে ভুলে যেও না।’ 

কোরবানির ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত শাকিব খানের ‘তাণ্ডব’ সিনেমাটির পরিচালনায় আছেন রায়হান রাফী, আর প্রধান চরিত্রে রয়েছেন শাকিব খান। তার সঙ্গে রয়েছেন জয়া আহসান, সাবিলা নূর, আফজাল হোসেন, শহিদুজ্জামান সেলিমসহ আরও অনেকে। দুটি বিশেষ চরিত্র দেখা যাচ্ছে আফরান নিশো ও সিয়ামকে।

/এমএম/
বিষয়:
শাকিব খানরায়হান রাফী
সম্পর্কিত
রাফীর নায়িকা তুষি!
রাফীর নায়িকা তুষি!
তিন পর্বে শাকিবের এক সিনেমা, মুক্তি একসঙ্গে!
তিন পর্বে শাকিবের এক সিনেমা, মুক্তি একসঙ্গে!
ঘনিষ্ঠ শাকিব, চমকে দিলেন বুবলী!
ঘনিষ্ঠ শাকিব, চমকে দিলেন বুবলী!
রুজভেল্ট আইল্যান্ডে শাকিব-বুবলী
রুজভেল্ট আইল্যান্ডে শাকিব-বুবলী
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
‘স্টার নাইট’-এ ন্যানসি
‘স্টার নাইট’-এ ন্যানসি
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
রাফীর নায়িকা তুষি!
রাফীর নায়িকা তুষি!
‘সাইয়ারা’র এই গতি থামাবে কে?
‘সাইয়ারা’র এই গতি থামাবে কে?
টরন্টো ফিল্ম ফোরামে ঢাকার ‘নয়া মানুষ’
টরন্টো ফিল্ম ফোরামে ঢাকার ‘নয়া মানুষ’
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media