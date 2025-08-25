X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে

বিনোদন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৮আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৮
‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে

নব্বই দশক থেকেই শেকড়ের সন্ধানে ‘ইত্যাদি’ স্টুডিওর চার দেয়াল থেকে বের হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটছে। তুলে ধরছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পর্যটনকেন্দ্রসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান। 

তারই ধারাবাহিকতায় এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে মেঘনা-তেতুলিয়া নদী বিধৌত দ্বীপ জেলা ভোলার ঐতিহ্যবাহী পরিকল্পিত জনপদ চরফ্যাশনে। মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে তৈরি প্রায় শত বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক ট্যাফনাল ব্যারেট স্কুলের সামনে। ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে ‘ইত্যাদি’র ধারণ উপলক্ষে পুরো ভোলাজুড়েই ছিল উৎসবের আমেজ। আমন্ত্রিত দর্শক ছাড়াও অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত হন তাদের ভালোবাসার অনুষ্ঠান দেখার জন্য। স্থানীয়রা জানান, ইতোপূর্বে ভোলায় কখনও কোনও অনুষ্ঠানে এত দর্শক সমাগম হয়নি। অনেক দর্শকই আশেপাশের বিভিন্ন স্থাপনার ছাদ ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করেও দীর্ঘ সময় ধরে অবাক বিস্ময়ে উপভোগ করেছেন তাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’র ধারণ।

নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ফাগুন অডিও ভিশন জানায়, এবারের আয়োজনে গান রয়েছে দুটি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভোলা জেলাকে নিয়ে রয়েছে মনিরুজ্জামান পলাশের কথায় একটি পরিচিতিমূলক গানের সঙ্গে নৃত্য। পরিবেশন করেছেন স্থানীয় শতাধিক নৃত্যশিল্পী। গানটির সুর করেছেন হানিফ সংকেত এবং সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। আরেকটি গান গেয়েছেন রবি চৌধুরী ও আঁখি আলমগীর। ‘আমাকে না বলে’ শিরোনামে গানটির সুর ও সংগীত করেছেন ইমরান মাহমুদুল, লিখেছেন রবিউল ইসলাম জীবন। ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে দর্শকপর্বের নিয়ম অনুযায়ী ধারণস্থান ভোলাকে ঘিরে করা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকের মাঝখান থেকে ৩ জন দর্শক নির্বাচন করা হয়। ২য় পর্বে নির্বাচিত দর্শকরা এই পর্বের অতিথি ভোলা জেলারই সন্তান অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের সঙ্গে অভিনয় করেন। যা ছিল বেশ উপভোগ্য।

এবারের অনুষ্ঠানে রয়েছে পর পর দু’বার পৃথিবীর সর্বোচ্চশৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করা প্রথম ও একমাত্র বাঙালি ভোলার সন্তান এম এ মুহিতের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয়বার তিনি ও নিশাত মজুমদার যখন একসঙ্গে এভারেস্ট জয় করেছিলেন-তখন তাদের হাতে শোভা পাচ্ছিল ‘ইত্যাদি’ লেখাটি। কিন্তু কেন, সেসবের উত্তরও পাওয়া যাবে এই সাক্ষাৎকারে। ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে রয়েছে ভোলা ও এর বিভিন্ন উপজেলার ওপর একটি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন। ভোলা গ্রাম ও গুলশান নিয়ে রয়েছে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। মহিষের বাথান ও মহিষ নিয়ে রয়েছে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন। নদী বেষ্টিত দ্বীপ জেলা ভোলার মানুষের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে মৎস্য খাত। তবে জীবিকার তাগিদে মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন অনেক জেলে। তেমনি একটি জেলে পরিবারের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবারের পর্বে। এবারে বিদেশি প্রতিবেদন দেখানো হবে চীনের বেইজিংয়ের দুর্দান্ত সামার প্যালেসের ওপর।

এবারও কুশলী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে নাতির কৌশলী উত্তর দর্শকদের আনন্দ দেবে। এছাড়াও ‘ইত্যাদি’র নিয়মিত পর্ব চিঠিপত্র ছাড়াও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় ও প্রসঙ্গ নিয়ে সামাজিক অসঙ্গতি ও সমাজ সংস্কারের উপর রয়েছে বেশ কিছু নাট্যাংশ। ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে বরাবরের মতো এবারও ‘ইত্যাদি’র শিল্প নির্দেশনা ও মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন মুকিমুল আনোয়ার মুকিম।

পর্বটি আগামী ২৯ আগস্ট রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর প্রচার হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে। এটি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে

/এমএম/
বিষয়:
হানিফ সংকেত
সম্পর্কিত
‘বন্ধু ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না, ভুলতে পারবো না’
‘বন্ধু ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না, ভুলতে পারবো না’
ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ‘ইত্যাদি’র সেট, মধ্যরাতে শুটিং শুরু
ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ‘ইত্যাদি’র সেট, মধ্যরাতে শুটিং শুরু
দিনার-বিজরী দম্পতির ‘পাঁচফোড়ন’
দিনার-বিজরী দম্পতির ‘পাঁচফোড়ন’
আজ সেই ‘ইত্যাদি’
আজ সেই ‘ইত্যাদি’
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
মা হতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া
মা হতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া
৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিকের গুঞ্জন, যা বললেন শাকিবের প্রযোজক
৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিকের গুঞ্জন, যা বললেন শাকিবের প্রযোজক
অভিনয়শিল্পী সংঘের বিশেষ কর্মশালা
অভিনয়শিল্পী সংঘের বিশেষ কর্মশালা
ফোবানা সম্মেলন উপস্থাপনায় খন্দকার ইসমাইল
ফোবানা সম্মেলন উপস্থাপনায় খন্দকার ইসমাইল
প্রকাশ্যে রণবীর-আলিয়ার ২৫০ কোটি রুপির বাংলো
প্রকাশ্যে রণবীর-আলিয়ার ২৫০ কোটি রুপির বাংলো
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media