নজরুল প্রয়াণ দিবসে বিটিভিতে ‘আলেয়া’ ও অন্যান্য

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস ২৭ আগস্ট (১২ ভাদ্র, বুধবার)। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) পর্দায় থাকছে বিশেষ আয়োজন। যাতে অন্যতম প্রযোজনা হিসেবে থাকছে বিশেষ নাটক ‘আলেয়া’।
রাত ৯টা প্রচার হবে নাটকটি। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা এ নাটকটির টিভি নাট্যরূপ দিয়েছেন কাজী আসাদ। মামুন মাহমুদের প্রযোজনায় এতে অভিনয় করেছেন খাইরুল আলম চৌধুরী টুটুল, নুসরাত জাহান রুহি, তানজিল হক মাইশা, কবির আহমেদ, এবিএম সোহেল, বিমল ব্যানার্জি, শিউলি, সোমা, মনোয়ারসহ অনেকে। নাটকের গল্পে দেখা যাবে- ত্রিভুজ প্রেমের জটিলতা ও পরিণতি নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকের প্রেক্ষাপট। এ নাটকের মূল উপজীব্য হলো রাজা মীনকেতু, রানী জয়ন্তী ও উগ্রাদিত্যের মধ্যে প্রেম ও সম্পর্কের জটিলতা। জয়ন্তীর প্রেমের ব্যাকুলতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও আবেগের তীব্রতা নাটকটিকে বিষাদময় পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে।
এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় সকাল ৮টায় রয়েছে গোলাম মোর্শেদের প্রযোজনায় নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান। নজরুলের গানে মৃত্যু ভাবনার আলোকে গানগুলো পরিবেশন করবেন সুমন মজুমদার, শবনম প্রিয়াংকা, মিরাজুল জান্নাত সোনিয়া, স্বরলিপি, আফসানা রুনা ও পূজন কুমার দাস। ছোটদের বিশেষ অনুষ্ঠান ‘আমাদের দুখুমিয়া’ প্রচার হবে সকাল ১১টায়। নাজমুল হকের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটিতে থাকছে একক সংগীত, দলীয় সংগীত, দলীয় আবৃত্তি, নৃত্য ও নাটিকা। দুপুর আড়াইটায় রয়েছে গীতিনৃত্যানুষ্ঠান ‘বনের বেদে’। বাঁশরী শিল্পচর্চা কেন্দ্রের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন এল রুমা আকতার।
তৎকালীন সময়ের বেদে সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের সুখ-দুঃখ ও ভালোবাসা নিয়ে রচিত হয়েছে ‘বনের বেদে’। বিকাল সাড়ে ৩টায় থাকছে আব্দুল্যাহ আল মামুনের প্রযোজনায় ও মুনমুন আহমেদের উপস্থাপনায় নৃত্যানুষ্ঠান ‘আমারে দেবনা ভুলিতে’। দুপুর ৫টা ৩৫ মিনিটে প্রচার হবে মাহবুবা জেমিনের প্রযোজনায় নজরুলের কবিতা নিয়ে আবৃত্তির অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৭টায় প্রচার হবে আফরোজা সুলতানার প্রযোজনায় আলেখ্যা অনুষ্ঠান। নজরুলের গান, কবিতা, নৃত্য ও আলোচনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে আলেখ্যানুষ্ঠানটি। এছাড়াও রাত ১০টায় প্রচার হবে নজরুলের গান নিয়ে দ্বৈত সংগীত অনুষ্ঠান। মাহবুবা ফেরদৌসের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন ফেরদৌসী আহমেদ চৌধুরী। তানভীর আলম সজিবের সংগীত পরিচালনায় ‘অঞ্জলি লহ মোর’ গানটি গাইবেন ইয়াসমিন মুস্তারি ও তানভীর সজিব, ‘কেনও আসিলে ভালোবাসিলে’ গাইবেন সালাউদ্দিন আহমেদ ও প্রিয়াংকা গোপ, ‘তুমি লহো প্রভু আমার’ গাইবেন ফাতেমা তুজ জোহরা ও মাহমুদুল হাসান, ‘কথা কও’ গাইবেন ইয়াকুব আলী খান ও সুকন্যা, ‘মোরা আর জনমে হংসমিথুন’ গাইবেন ড. নাশিদ কামাল ও বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী, ‘মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে’ গাইবেন নোশিন লায়লা ও মোহিত খান। এছাড়াও ‘নিশি নিঝুম’ গানটি গাইবেন শারমিন সাথী ইসলাম ও রেজওয়ানুল ইসলাম, ‘ফুলেরও জলসায়’ গাইবেন রওশন আরা সোমা ও শহীদ কবির পলাশ, ‘আবার ভালোবাসার সাধ’ গাইবেন রেবেকা সুলতানা ও সঞ্জয় কবিরাজ এবং ‘তুমি সুন্দর তাই’ গানটি গাইবেন ছন্দা চক্রবর্তী ও ইমতিয়াজ আহমেদ খান।